Степанов рассказал, где именно в Украине можно будет привиться от COVID-19

Максим Степанов / УНИАН

Украинцы смогут вакцинироваться от коронавируса в кабинетах прививок и специально обустроенных центрах вакцинации.

Об этом в четверг, 24 декабря, заявил руководитель украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга. По его словам, такие центры будут работать ежедневно на протяжении десяти часов. А сама вакцинация в Украине может начаться уже в феврале нынешнего года.

По словам Степанова, сроки вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине зависят от времени поступления препаратов на территорию страны.

Согласно разработанному плану Минздрава, привиться можно будет на базе имеющихся кабинетов и пунктов прививок. По состоянию на декабрь 2020 года в Украине таких пунктов насчитывается 11 346. Также будут сформированы мобильные бригады и временные центры вакцинации. Планируется развернуть 50 таких центров.

"Планируется создание временных центров вакцинации по примеру Италии и Германии. Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления полного цикла вакцинации ‒ от холодильного оборудования до инструментария для введения вакцин. Максимальная возможность, которую мы заложили - работа на протяжении десяти часов ежедневно", ‒ подытожил Степанов.

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