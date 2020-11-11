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Степанов рассказал, проведут или массовое тестирование по примеру Словакии

11 ноября 2020, 19:16

Руководитель Минздрава выступил на заседании Кабмина.

Максим Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на китайский коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

Об этом чиновник заявил в рамках заседания украинского правительства 11 ноября нынешнего года. По словам Степанова, Украина в ближайшее время закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"На 40-миллионную страну ввести массовое тестирование ‒ это вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников для того, что провести тестирование. Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае до 60% совпадают с положительными ПЦР-тестированиями", ‒ заявил чиновник.

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Тестирование на коронавирус - что было ранее:

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
  • Чиновник также сообщил о планах врачей увеличить количество тестирований на коронавирус среди украинцев до одного миллиона в месяц - благодаря новому методу экспресс-диагностики.

тестирование Максим Степанов китайский коронавирус COVID-19
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