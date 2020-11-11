Степанов рассказал, проведут или массовое тестирование по примеру Словакии

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на китайский коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

Об этом чиновник заявил в рамках заседания украинского правительства 11 ноября нынешнего года. По словам Степанова, Украина в ближайшее время закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"На 40-миллионную страну ввести массовое тестирование ‒ это вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников для того, что провести тестирование. Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае до 60% совпадают с положительными ПЦР-тестированиями", ‒ заявил чиновник.

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