Степанов спрогнозировал, когда украинцам ждать новой вспышки коронавируса

Максим Степанов / УНИАН

Уже в июне нынешнего года в Украине ожидается новый всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 руководитель министерства здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, возможно ли уже в ближайшем будущем еще одно усиление коронавирусного карантина, министр ответил недвусмысленно.

"Первое, у нас никогда не было полноценного локдауна в стране. Если мы хотим посмотреть, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны. Что касается нашего прогноза, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021 года, через 3-4 недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти ‒ будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху. Тогда уже мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что таких сильных вспышек, как сейчас произошла, начиная с февраля, мы не будем ожидать", ‒ сказал Степанов.

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