Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19

Вскоре больницы не смогут принимать пациентов, прогнозирует глава Минздрава.
В Украине единственным выходом из ситуации со стремительным распространением коронавируса является полный локдаун, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, уже через месяц в Украине могут закончиться места в больницах.
Степанов прогнозирует, что с таким темпом медики скоро физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем нуждающимся.
Он подчеркнул, что со стороны Минздрава и врачей лучшим способом предотвращения распространения коронавируса является введение локдауна. Впрочем, Степанов отметил, что украинская экономика его не выдержит.
"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - отметил глава Минздрава.
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При этом он назвал карантин выходного дня вынужденной альтернативой, призвав отнестись к нему с пониманием. Ведь на кону стоят человеческие жизни.
"Почему карантин выходного дня? Чтобы не пересекались разные группы незнакомых людей …Количество контактов будет существенно снижено", - заявил Степанов.
Он также анонсировал тяжелую зиму, а главной задачей назвал необходимость пройти ее с наименьшим количеством человеческих потерь.
Коронавирус в Украине:
- В Украине коронавирус заразил за сутки еще 11 787 человек, в том числе 388 детей и 555 медработников.
- Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 512 652 человека.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 317 человек. За сутки умерли еще +172 пациента.
- Выздоровели с начала эпидемии 233 849 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 155 украинцев.