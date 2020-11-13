Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19

Локдаун поможет решить проблему с эпидемией, считает Максим Степанов / УНИАН

В Украине единственным выходом из ситуации со стремительным распространением коронавируса является полный локдаун, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, уже через месяц в Украине могут закончиться места в больницах.

Степанов прогнозирует, что с таким темпом медики скоро физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем нуждающимся.

Он подчеркнул, что со стороны Минздрава и врачей лучшим способом предотвращения распространения коронавируса является введение локдауна. Впрочем, Степанов отметил, что украинская экономика его не выдержит.

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - отметил глава Минздрава.

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При этом он назвал карантин выходного дня вынужденной альтернативой, призвав отнестись к нему с пониманием. Ведь на кону стоят человеческие жизни.

"Почему карантин выходного дня? Чтобы не пересекались разные группы незнакомых людей …Количество контактов будет существенно снижено", - заявил Степанов.

Он также анонсировал тяжелую зиму, а главной задачей назвал необходимость пройти ее с наименьшим количеством человеческих потерь.

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