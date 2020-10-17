Степанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина

Особенно остро проблема стоит в крупных городах Украины.
В Украине существуют проблемы с ПЦР-тестированием, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, это связано с образование очередей из желающих сдать тест на коронавирус.
Глава Минздрава уточнил, что особенно остро проблема стоит в крупных городах Украины.
"У нас происходят проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей. Они происходят в некоторых, особенно в крупных городах нашей страны", - рассказал он.
По словам Степанова, за прошедшие сутки было сделано 63 734 теста, из которых 36 201 – методом ПЦР. Остальные тестировались методом ИФА.
"Мы эту проблему решим и увеличим количество тестирований к тому количеству, которое необходимо для нашей страны", - добавил министр здравоохранения.
Проблема с тестированием на коронавирус: что известно
Ранее Степанов признал, что в Украине проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус.
Он напомнил, что на заседании правительства было принято постановление о возможности привлечения частных лабораторий к процессу тестирования.
"Мы существенно увеличили и продолжаем наращивать количество тестирований, которые мы тестируем каждый день. Но, исходя из распространения коронавирусной болезни, понятно, что этого недостаточно. У нас возникают проблемы с тестированием, с количеством тестов, которое необходимо", - сказал министр.
Он сообщил, что Минздрав принимает все меры для увеличения количества тестов на коронавирус в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях, в Киеве.
"Но количество больных, к сожалению, каждый день увеличивается", - констатировал Степанов.
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- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.