Степанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина

В Украине недостаточно проводят тесты на коронавирус / Reuters

В Украине существуют проблемы с ПЦР-тестированием, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, это связано с образование очередей из желающих сдать тест на коронавирус.

Глава Минздрава уточнил, что особенно остро проблема стоит в крупных городах Украины.

"У нас происходят проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей. Они происходят в некоторых, особенно в крупных городах нашей страны", - рассказал он.

По словам Степанова, за прошедшие сутки было сделано 63 734 теста, из которых 36 201 – методом ПЦР. Остальные тестировались методом ИФА.

"Мы эту проблему решим и увеличим количество тестирований к тому количеству, которое необходимо для нашей страны", - добавил министр здравоохранения.

Проблема с тестированием на коронавирус: что известно

Ранее Степанов признал, что в Украине проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус.

Он напомнил, что на заседании правительства было принято постановление о возможности привлечения частных лабораторий к процессу тестирования.

"Мы существенно увеличили и продолжаем наращивать количество тестирований, которые мы тестируем каждый день. Но, исходя из распространения коронавирусной болезни, понятно, что этого недостаточно. У нас возникают проблемы с тестированием, с количеством тестов, которое необходимо", - сказал министр.

Он сообщил, что Минздрав принимает все меры для увеличения количества тестов на коронавирус в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях, в Киеве.

"Но количество больных, к сожалению, каждый день увеличивается", - констатировал Степанов.

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