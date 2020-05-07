Только для богатых: эксперт осудил планы Кабмина задрать цены на обучение в вузах

Согласно планам Кабмина, цены на контрактное обучение всерьез вырастут/ УНИАН

Запланированное резкое повышение цены на контрактное обучение в государственных вузах с 1 сентября 2020 года пролоббировали "провайдеры внешнего влияния" в Министерстве образования и науки. Такая мера делает его недоступным для молодежи из небогатых украинских семей.

С таким заявлением известный эксперт и политолог Андрей Золотарев выступил в комментарии порталу УНИАН. Согласно постановлению № 191 от 3 марта 2020 года (принятому Кабмином Алексея Гончарука), стоимость контрактного обучения в учебном году 2020/2021 должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки студента-бюджетника (44 тысячи гривен), в 2021 году – не менее 70%, и в 2022 – не менее 80%.

Читайте такжеВ Минобразовании рассказали, как из-за карантина закончат учебный год студентыЭто автоматически значит, что с 2020 года контрактное обучение по специальностям экономиста, юриста, программиста, политолога, социолога, филолога, врачей всех специальностей, фармацевта, ветеринара, специалистов по транспорту и туризму, а также журналиста придется заплатить не менее 26 тысяч гривен за год.

"Повышение платы за учебу в вузах никак не скажется на качестве образования Министерство образования должно задавать высокие стандарты для всех без исключения учебных заведений, а не выставлять имущественный ценз для получения образования гражданами Украины", - подытожил Золотарев.

Напомним, ранее Егор Стадный, замминистра образования и науки, объяснял решение увеличить цены на обучение тем, что количество денег из госказны, которое тратятся на студентов-бюджетников, вдвое-втрое больше суммы, платимой студентами-контрактниками.