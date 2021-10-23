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Стоит ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ врачей

23 октября 2021, 19:19

Ученые проанализировали уровень В-клеток памяти у людей, которые вакцинировались после того, как переболели COVID-19.

вакцинация
Нужно ли вакцинироваться переболевшим / УНИАН

Смешанный иммунитет, который появляется после вакцинации уже переболевших коронавирусом, более эффективно справляется с новыми штаммами. К такому выводу пришли ученые Университетского госпиталя Сьены в Италии, пишет Nature.

Ученые проанализировали уровень В-клеток памяти у людей, которые вакцинировались после того, как переболели COVID-19, а также сделавших прививку, но не болевших. У первых процент нейтрализующих моноклональных антител был выше, чем у неболевших, для каждого из известных штаммов.

Это связано с зародышевой линией IGHV2-5 и линией IGHJ4-1, которую обнаружили только у переболевших людей, и вырабатывала мощные и широко нейтрализующие антитела.

В другом исследовании говорится, что вакцинация после болезни вызывает "супериммунитет" (смешанный или гибридный иммунитет), который способен обеспечить надежную защиту.

По статистике Министерства здравоохранения, в Украине уже переболели коронавирусом 2,3 млн человек. Как информирует врач-инфекционист Леся Радковская, вакцинироваться после перенесенного коронавируса можно сразу, когда закончится заразный период.

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"То есть когда завершатся срок самоизоляции и симптомы заболевания, а человек получит отрицательный тест на ПЦР/антиген", — отметила она в эфире Факты ICTV.

При необходимости можно отложить прививку на срок до шести месяцев - именно столько времени есть у человека, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

Несмотря на то, переболел человек или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после окончания болезни.

Вакцинироваться после коронавируса необходимо всем, ведь чем больше процент вакцинированных, тем действеннее коллективный иммунитет.

После перенесенного заболевания вырабатывается приобретенный природный иммунитет, но он не гарантирует того, что человек снова не заболеет коронавирусом. И тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего опыта болезни.

Иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавируса. Вакцинированные люди реже болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Коронавирус в Украине

Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614. В Киеве за минувшие сутки выявили 1323 случая COVID-19.

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