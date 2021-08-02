Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан

В Киеве готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом / УНИАН

В Киеве готовятся к самому худшему сценарию по коронавирусу в первую очередь из-за того, что уже осенью ожидается увеличение заболеваемости COVID в столице, сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире Украина 24.

"Вопрос COVID действительно является номером один в любом штабе чрезвычайной ситуации при Киевской городской администрации потому, что действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах. Сейчас ставим акцент на прививки педагогического состава в Киеве", - заявил он.

По словам главы Госпотребслужбы, в Киеве уже три недели ведется подготовка к строгому режиму карантина, который могут ввести при худшем сценарии карантина.

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"Но нас еще есть возможность сделать прививки и сформировать коллективный иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть "красную зону", чтобы бизнес мог работать в полном объеме, но с определенными ограничениями. Поэтому город Киев сегодня готовится к третьей волне и все мероприятия проводятся во всех сферах жизни важных инфраструктур", - заявил Рубан.

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Согласно данным на 2 августа, в Украине за минувшие 24 часа установлено 265 новых прецедента COVID-19. Госпитализировано 385 человек. Больше всего заражений установлено в Киеве, Одесской, Тернопольской и Харьковской областях.

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В ВОЗ заявили, что новая вспышка коронавируса в Украине из-за штамма Дельта может произойти в конце августа – начале сентября. По этой причине специалисты призывают украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила о том, что штамм Дельта, скорее всего, Украину не обойдет. Новая вспышка коронавируса в стране может произойти буквально за ночь.