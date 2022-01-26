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Стоматологи Назарій та Оксана Михайлюки провели навчальні курси в Лас-Вегасі

26 января 2022, 13:38

Відомі брат і сестра Назарій та Оксана Михайлюки провели навчальні та технічні курси зі стоматології у Лас-Вегасі для колег з США та Канади.

"Це мій 16-й виступ в США (включаючи виступи в університетах США - Лос Анджелес, Філадельфія, Нью-Йорк, практичні курси в Голлівуді та Беверлі-Хіллз, а також виступи на конгресах. При перших виступах, закордонні колеги дивувалися рівню українською стоматології, зокрема клініки M.Vision. Проте зараз, коли наш бренд M.Vision відомий в цілому світі, ставляться по-дружньому та з повагою", - розповідає Назарій.

За свою кар’єру Назарій відвідав понад 60 країн світу, де щоразу доводить рівень своєї професійності, ділячись досвідом. Він запевняє, що усі подальші запрошення можливі при позитивному фідбеці, а його є чимало.

"Скажу чесно, колись міг тільки мріяти побачити Лас-Вегас, не те щоб викладати тут втретє. Чотири насичені дні в компанії 20 провідних спеціалістів з США та Канади. Лекція - жива демонстрація та насичений практичний курс", - поділився враженнями Назарій Михайлюк

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У далеку робочу відпустку Назарій вирушив зі своєю сестрою-стоматологом, яка окрім викладацької функції, також була у ролі моделі. Оксана з Назарієм продемонстрували успішні кейси, які Вони практикують у своїй клініці M.Vision.

"Говорила і буду повторювати, що основним показником нашої якості являється саме довіра колег з цілого світу! Нас у Лас-Вегасі зустріли дуже привітно, тепло та по-домашньому. Курс "Цифрова стоматологія від А до Я", тривалістю чотири дні, пройшов на відмінно. Учасники курсів були у приємному захваті від підходу українських спеціалістів до стоматології та високої результативності клініки M.Vision", - резюмувала Оксана.

Цієї весни Назарій та Оксана мають розписаний, щільний графік навчальних курсів для закордонних колег та продовжують отримувати запрошення.

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