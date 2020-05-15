Первая леди Украины разоткровенничалась о своих переживаниях

Елена Зеленская рассказала о своих переживаниях / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди страны Елена Зеленская поделилась с журналистами тем, из-за чего она больше всего переживает в своем образе супруги президента.

По ее словам, неудачная прическа может очень сильно ее расстроить. Об этом она рассказала в интервью Elle в рамках проекта "Привычка быть осознанным". Зеленская призналась, что работает над собой, но ей не всегда удается быть спокойной.

"Не всегда удается отпустить ситуацию и не переживать по поводу синяков под глазами или неудачной прически, особенно когда тебя внимательно рассматривают. Возможно, когда-нибудь, мне удастся", - заявила первая леди.

Читайте такжеЗеленский разбазарил все народное доверие, которое у него было

Она добавила, что ей очень нравятся люди, которым хватает смелости открывать себя миру на все 100%.

Зеленская отметила, что ей нравится японский подход к красоте, согласно которому они ценят несовершенство. В одежде первая леди ценит удобство и практичность. Она отметила, что всегда покупает базовые вещи, без которых не обойтись. Ее любимая обувь – кроссовки. Их она может носить, не снимая.

"Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива", - подвела итог Зеленская.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. В номере журнала от 7 марта вышла статья с заголовком "Владимир Зеленский: "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".