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Первая леди Украины разоткровенничалась о своих переживаниях

15 мая 2020, 23:25

Елена Зеленская заявила, что очень переживает из-за неудачной прически или синяков под глазами.

Елена Зеленская
Елена Зеленская рассказала о своих переживаниях / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди страны Елена Зеленская поделилась с журналистами тем, из-за чего она больше всего переживает в своем образе супруги президента.

По ее словам, неудачная прическа может очень сильно ее расстроить. Об этом она рассказала в интервью Elle в рамках проекта "Привычка быть осознанным". Зеленская призналась, что работает над собой, но ей не всегда удается быть спокойной.

"Не всегда удается отпустить ситуацию и не переживать по поводу синяков под глазами или неудачной прически, особенно когда тебя внимательно рассматривают. Возможно, когда-нибудь, мне удастся", - заявила первая леди.

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Она добавила, что ей очень нравятся люди, которым хватает смелости открывать себя миру на все 100%.

Зеленская отметила, что ей нравится японский подход к красоте, согласно которому они ценят несовершенство. В одежде первая леди ценит удобство и практичность. Она отметила, что всегда покупает базовые вещи, без которых не обойтись. Ее любимая обувь – кроссовки. Их она может носить, не снимая.

"Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива", - подвела итог Зеленская. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. В номере журнала от 7 марта вышла статья с заголовком "Владимир Зеленский: "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". 

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