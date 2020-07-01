В Украине с 1 июля вырос размер страховых выплат: кому и сколько могут выплатить

Страховые выплаты может получить пострадавший и его семья / УНИАН

В связи с повышением прожиточного минимума для трудоспособных лиц Фонд социального страхования Украины принял решение о повышении единовременных страховых пособий лицам, пострадавшим на производстве либо их родственникам с 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В Фонде отмечают, что с 1 июля выросла сумма единовременных пособий украинцам, которые пострадали вследствие несчастных случаев на производстве или во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Право на получение таких выплат имеют также члены их семей и иждивенцы в случае смерти опекуна.

Украинцы, которые получили право на соответствующие страховые выплаты с 1 июля 2020 года, будут получать следующие пособия

Пострадавшие вследствие несчастного случая на производстве в зависимости от степени потери трудоспособности могут получить максимально до 37 349 гривен (до этого – 35 734 грн)

Семья потерпевшего в случае его смерти может получить 219 700 гривен (до этого – 210 200 грн)

Иждивенцу в случае смерти потерпевшего могут выплатить 43 940 грн (до этого – 42 040 грн)

Напомним, с 1 июля в Украине в связи с повышением прожиточного минимума выросла минимальная пенсия.