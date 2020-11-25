"Страна вылетает в трубу": Саакашвили выдал страшный прогноз для экономики Украины

Михаил Саакашвили / УНИАН

Руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии (и бывший губернатор Одесской области) " target="_blank">Михаил Саакашвили заявил ‒ экономика Украины близка к катастрофе, по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.

Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала Украина 24. "Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такого в Украине не было с 1990-х годов", ‒ сказал он.

По словам Саакашвили, любое соглашение с МВФ никак не поможет в ситуации, когда Украина "с закрытыми глазами идет к пропасти".

"Теоретически это можно отсрочить на несколько месяцев соглашением с МВФ, денег они не дадут, но под них кто-то может дать немного денег. Ну а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Сейчас или нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу. Сейчас с закрытыми глазами идем в пропасть", ‒ добавил он.

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