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Массовый расстрел под Житомиром: как идет расследование резонансного дела

26 мая 2020, 14:55

По делу о расстреле 7 человек в Попельнянском районе проведено уже около 200 специальных экспертиз.

полиция
Расследованием дела занимается спецгруппа во главе с прокуратурой / Фото facebook.com/odesapolice

Полиция Житомирской области провела ряд следственных экспериментов и опросила десятки свидетелей по делу о расстреле в селе Новоселица Попельнянского района. Проведено уже около 200 экспертиз. По предварительным выводам экспертов, смерть семерых человек произошла по причине повреждения внутренних органов вследствие дробового ранения. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - заявил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

В МВД также отмечается, что правоохранители опросили жителей села Новоселица и родственников Анатолия Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей. Расследованием дела занимается специальная группа под руководством областной прокуратуры.

Напомним, в ночь с 21 на 22 мая в селе Новоселицы вследствие конфликта между арендатором пруда и приезжими людьми были застрелены семеро человек.

Позже появились версии трагического происшествия. В полиции заявили, что конфликт произошел на фоне злоупотребления спиртными напитками.

Среди погибших – волонтеры и ветераны антитеррористической операции на Донбассе, а во время конфликта их расстрелял 58-летний Анатолий Захаренко – владелец ставка, на который они приехали отдыхать.

Брат Захаренко, в свою очередь, озвучил другую версию событий: по его словам, ранее его родственник жаловался, что в местном отделении полиции от него вымогают деньги и рыбу за аренду ставка. Незадолго до происшествия сотрудники ГБР задержали начальника местного отдела полиции за вымогательство взятки, а уже вечером к Захаренко прибыли так называемые "добровольцы", обвинившие его в якобы "подставе". После ряда угроз Захаренко открыл по ним огонь.

Как пишут СМИ, мужчине угрожали насилием и даже изнасилованием, после чего он взялся за ружье.

Житомир общество МВД полиция
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