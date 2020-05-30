Разборки в Броварах: появилось видео задержания подозреваемых

Появилось видео задержания подозреваемых в Броварах / Нацполиция

Стрельба в Броварах 29 мая - Министерство внутренних дел опубликовало в YouTube видео задержания подозреваемых в причастности к вчерашнему конфликту со стрельбой в пригороде Киева.

На ролике видно, как вооруженный спецназ КОРД пилит металлические решетки на входе в здание, похожее на офис. После этого находящихся в здании людей укладывают на пол и надевают наручники. Случаев сопротивления на видео не зафиксировано.

Перестрелка в Броварах

Напомним, 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Также Главред сегодня писал о том, что в Броварах Киевской области суд избирал меры пресечения для подозреваемых в перестрелке за передел рынка маршрутных перевозчиков. В частности, суд уже избрал меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права на залог троим подозреваемым.