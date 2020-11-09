Стремительный рост заболеваемости COVID-19: эксперт предупредила о скором коллапсе

В Украине на сегодняшний день уже существует немало ограничительных мер, напомнила Людмила Мухарская.
Любые карантинные ограничения должны быть компромиссным решением медиков и экономистов.
Об этом заявила экс-заместитель главного санитарного врача, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, комментируя вероятность усиления карантина в Украине, сообщает РБК-Украина.
"Чтобы, с одной стороны, избежать стремительного роста заболеваемости, а с другой – не допустить экономического коллапса", - пояснила эксперт.
Она обратила внимание на то, что в Украине на сегодняшний день уже существует немало ограничительных мер.
"Другое дело – не все они выполняются. Поэтому прежде чем вводить какие-то более суровые меры, нужно сделать так, чтобы, по крайней мере, соблюдались те, которые есть. Возможно, если бы выполнялись существующие нормы, не пришлось бы вводить и новые", – добавила Мухарская.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
- За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.