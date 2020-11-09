УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стремительный рост заболеваемости COVID-19: эксперт предупредила о скором коллапсе

9 ноября 2020, 13:52

В Украине на сегодняшний день уже существует немало ограничительных мер, напомнила Людмила Мухарская.

Карантин, самоизоляция
Эксперт оценила вероятность усиления карантина / УНИАН

Любые карантинные ограничения должны быть компромиссным решением медиков и экономистов.

Об этом заявила экс-заместитель главного санитарного врача, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, комментируя вероятность усиления карантина в Украине, сообщает РБК-Украина.

"Чтобы, с одной стороны, избежать стремительного роста заболеваемости, а с другой – не допустить экономического коллапса", - пояснила эксперт.

Она обратила внимание на то, что в Украине на сегодняшний день уже существует немало ограничительных мер.

"Другое дело – не все они выполняются. Поэтому прежде чем вводить какие-то более суровые меры, нужно сделать так, чтобы, по крайней мере, соблюдались те, которые есть. Возможно, если бы выполнялись существующие нормы, не пришлось бы вводить и новые", – добавила Мухарская.

Читайте такжеТотальный локдаун из-за COVID-19: эксперт предупредил о рисках для Украины

Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
  • За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Сейчас вы просматриваете новость «Стремительный рост заболеваемости COVID-19: эксперт предупредила о скором коллапсе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:12
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
13:52
Стремительный рост заболеваемости COVID-19: эксперт предупредила о скором коллапсе Видео
13:52
Авторы Cyberpunk 2077 "киберпанкнули" новоиспеченного президента США
13:47
Сын Жванецкого рассказал про свой ужас после смерти отца
13:47
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
Реклама
13:45
Новая первая леди США: как одевается Джилл Байден и чем она не похожа на Меланию Трамп Фото Видео
13:45
Аналитик оценил, стоит ли ждать резкого падения курса доллара
13:33
COVID-19 остается навсегда: украинские врачи объяснили, как вирус медленно убивает человека Видео
13:17
"Будем попу показывать": Каменских взбудоражила Сеть откровенным фото
13:04
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
12:58
Алиев заявил о новых победах в Карабахе, появился ответ Еревана Видео
12:49
Степанов рассказал, как можно прекратить самоизоляцию без тестирования Видео
12:31
Сериал Академия Амбрелла продлили на 3 сезон - какой график съемок
12:30
В Сумах взбунтовались против карантина и потребовали прекратить "кошмарить бизнес" Видео
12:28
GTA VI будет временным эксклюзивом для PS5 – СМИ
12:12
В Японии подсчитали все симптомы коронавируса: что говорят ученые
12:09
"Ампутации каждый день": врач назвал типичное осложнение при COVID-19 Видео
11:56
У Путина рассказали, почему он не поздравил Байдена с победой на выборах в США Видео
11:51
Фанаты Warner Bros требуют выгнать Эмбер Херд с роли Меры
11:29
Гражданская война в США: эксперт объяснил, что станет "спусковым крючком" Видео
Реклама
11:28
Ждет ли Украину дефолт: в Слуге народа дали прогноз
11:27
Мадонна пошло и неприлично высмеяла Трампа за проигрыш на выборах
11:17
В восьми областях Украины коронавирусные больницы забиты до отказа Видео
11:11
Когда Украина откроет все пункты пропуска на Донбассе: названа дата
11:09
Netflix остановил съёмки второго сезона "Ведьмака"
10:50
MTV EMA 2020 - список победителей престижной музыкальной премии
10:38
Генерал США спрогнозировал, как Россия будет нападать на Украину Видео
10:35
С 2021 года многие веб-сайты перестанут открываться на старых Андроидах
10:29
Названо критическое для медсистемы Украины число больных COVID-19
10:26
Растяжка: физиотерапевт рассказал, почему она так важна для здоровья Видео
10:24
На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы и много травмированных
10:12
Эксперты назвали ключевую проблему для Байдена-президента - Financial Times
10:11
Трамп разворошил Америку и потряс весь мир мнение
10:04
В США переходный совет призвал Трампа передать власть Байдену Видео
09:50
Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали Видео
09:42
Аспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффекты Видео
09:31
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
09:28
Ляшко объяснил, почему власти откладывают введение локдауна Видео
09:12
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
09:01
Эрдоган предложил Путину новое решение по конфликту в Карабахе - СМИ Видео
Реклама
08:56
Киев и область снова вырвались вперед по числу заражений COVID-19: опубликована свежая статистика
08:44
Что для Украины означает победа Байдена мнение
08:35
В России на аэродроме военнослужащий устроил бойню
08:27
Почему врут тесты на коронавирус: названы главные ошибки медработников Видео
08:18
Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных Видео
08:14
Тыквенные семечки: врач назвала 5 преимуществ для здоровья Видео
08:05
Вся карта стала "оранжевой" и "красной": в Украине обновили зоны карантина Видео
07:59
В Совфеде предложили Украине отдать России южные регионы Видео
07:33
Коронавирус может состарить мозг на 10 лет - ученые
07:04
В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять