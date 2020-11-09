Стремительный рост заболеваемости COVID-19: эксперт предупредила о скором коллапсе

Эксперт оценила вероятность усиления карантина / УНИАН

Любые карантинные ограничения должны быть компромиссным решением медиков и экономистов.

Об этом заявила экс-заместитель главного санитарного врача, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, комментируя вероятность усиления карантина в Украине, сообщает РБК-Украина.

"Чтобы, с одной стороны, избежать стремительного роста заболеваемости, а с другой – не допустить экономического коллапса", - пояснила эксперт.

Она обратила внимание на то, что в Украине на сегодняшний день уже существует немало ограничительных мер.

"Другое дело – не все они выполняются. Поэтому прежде чем вводить какие-то более суровые меры, нужно сделать так, чтобы, по крайней мере, соблюдались те, которые есть. Возможно, если бы выполнялись существующие нормы, не пришлось бы вводить и новые", – добавила Мухарская.

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