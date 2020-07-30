"Начали вбрасывать г*вно": нардеп Стрихарский объяснил видео с дракой семейной разборкой

Андрей Стрихарский / Слуга народа

В четверг, 30 июля 2020 года, в Сети опубликовали видео, снятое четырьмя днями ранее. В ролике был запечатлен инцидент ‒ нардеп от Слуги народа Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане. В описании к видео говорилось, что нардеп напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину.

Как сообщил портал Страна со ссылкой на комментарий самого Стрихарского, видео не отражает реальные события.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое говно. Я знаю, что это все неправда. Какие наркотики, о чем вы говорите? Я всю жизнь спортом занимаюсь. Инстаграм посмотрите. Чисто заказуха. Вы же понимаете, что чувства ещё есть, но после этой ситуации, точно ничего нет", ‒ заявил нардеп.

Читайте такжеНа нардепа Заславского напали на заправке: в Слуге народа подтвердили драку

Напомним, коллега Стрихарского по фракции Слуга народа, депутат-одномандатник из Харькова Андрей Одарченко стал участником драки. Конфликт произошел в одно из кафе на популярном курорте Железный порт (Херсонская область) между нардепом и другим посетителем. Полиция расследует дело по факту нанесения легких телесных повреждений.