"Слуга народа" напал на женщину и скомандовал избить мужчину – СМИ

Андрей Стрихарский напал на женщину, узнали журналисты / Скриншот

Нардеп от партии Слуга народа Андрей Стрихарский в ресторане набросился на посетителей.

Политик был в неадекватном состоянии, сообщает в Telegram канал ЗЕландия.

По его данным, Стрихарский под воздействием наркотиков или алкоголя напал на женщину, а потом скомандовал охране избить мужчину, который пытался заступиться за его "жертву".

"…депутат от Слуги народа Андрей Стрихарский набросился на посетителей ресторана", – отмечается в сообщении.

Telegram-канал не уточнил, где произошел инцидент. В Сети появилось видео с места происшествия, на котором есть дата – 26 июля 2020 года.

Напомним, Андрей Стрихарский был избран нардепом в одномандатном избирательном округе №196 (Черкасская область). Стрихарский является членом комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.