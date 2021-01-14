Студенты престижного столичного вуза сидят без стипендий

Студентам КНУ задерживают стипендии

В январе студенты КНУ имени Тараса Шевченко, которых из-за ужесточения карантина оставили на дистанционном обучении, до сих пор не получили стипендиальные выплаты, пишет Судебно-юридическая газета.

В учебном заведении подтвердили информацию о задержке выплат стипендий аргументировав это тем, что средства, которые предназначенные для этого еще не поступили в университет.

В бухгалтерии КНУ также сообщили, что студенты должны получить стипендии в пятницу, 15 января.

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