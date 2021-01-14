Студенты престижного столичного вуза сидят без стипендий

В бухгалтерии КНУ сообщили, что студенты должны получить стипендии в пятницу, 15 января.
В январе студенты КНУ имени Тараса Шевченко, которых из-за ужесточения карантина оставили на дистанционном обучении, до сих пор не получили стипендиальные выплаты, пишет Судебно-юридическая газета.
В учебном заведении подтвердили информацию о задержке выплат стипендий аргументировав это тем, что средства, которые предназначенные для этого еще не поступили в университет.
В бухгалтерии КНУ также сообщили, что студенты должны получить стипендии в пятницу, 15 января.
Субсидии в Украине: новости
- В Украине изменили процесс получения льгот и субсидий. Кабмин решил изменить порядок предоставления субсидий на услуги ЖКХ.
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть деньги. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- В конце сентября 2020 в Кабмине миллионы на субсидии ЖКХ перекинули на другие цели. Правительство опубликовало соответствующее постановление.
Автор: Екатерина Трохимчук