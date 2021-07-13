Суд наложил арест на имущество соратника Медведчука - СМИ

Имущество Тараса Козака арестовано / Фото: Newsone

Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Соратник нардепа Виктора Медведчука, как и он сам, подозревается в государственной измене.

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - цитирует РБК-Украина информацию, которую изданию озвуичли в пресс-службе Офиса генпрокурора

Отметим, нардеп подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Отметим, соратник Козак находится за пределами Украины. Журналисты программы Схемы узнали, что он покинул территорию Украины 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

Речь идет о самолете Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA. На момент вылета на три канала Козака (112 Украина, NewsOne и ZIK), а также на его самолет уже были наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны. С того момента Козак не возвращался в Украину.

Реклама

Дело Тараса Козака – о чем сообщалось ранее:

Совет национальной безопасности и обороны Украины в феврале решил ввести санкции против каналов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – NewsOne, ZIK и 112 Украина. Ограничительные меры введены на пять лет. Каналы Козака были заблокированы.

Нардепа называют "кошельком" Медведчука, поэтому каналы считают "медведчуковскими".

Позже были введены санкции против самого кума Путина и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко. Под санкции попали их активы.

11 мая нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о деле Тараса Козака можете узнать в сюжете ТСН:

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

20 мая по ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.