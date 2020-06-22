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Суд разберется с монополистом "Тэдис" на рынке сигарет - журналист

24 июня продолжится громкий судебный процесс о монополии на продажу сигарет в Украине

22 июня 2020, 15:49
сигареты
Reuters

Антимонопольный комитет установил, что компания "Тэдис" занимает монопольное положение на рынке продажи сигарет в Украине.

24 июня продолжится судебный процесс в деле о монополии на продажу сигарет ООО "Тэдис", подконтрольной, по данным СМИ, одесскому олигарху Борису Кауфману. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в результате сговора западных производителей сигарет и "Тэдиса" одна единственная компания уже много лет контролирует 99,4 % рынка сигарет в Украине.

Он напоминает, что в 2016 году "Тэдис" оштрафовали на 432 миллиона гривень, из которых выплачено на сегодняшний день 300 миллионов. Также в октябре 2019 года Антимонопольный комитет наложил на "Тэдис" и 4 группы копаний штрафы в общей сумме 6.5 млрд гривен. Из этой суммы на "Тэдис Украина" приходится 3,4 млрд. грн.

"Стратегию защиты "Тэдиса" можно назвать так – затягивать рассмотрение штрафов в судах, чтобы монополия продолжала работать, добиваться замены главы АМКУ Терентьева, создавать себе политическое прикрытие. Активность в Хозяйственном суде города Киева, которая не может не вызвать удивление, проявляет по данному делу СБУ. В ведомстве Баканова есть главк "К", который контролирует деятельность судов, и звонки председателю суда Хрипуну способствуют переносу суда, а любое затягивание на руку "Тэдису".

Надеюсь, СБУ не будет, под предлогом жалоб иностранных инвесторов содействовать, таким образом, Кауфману, а наоборот, поможет судьям как можно быстрей взыскать в бюджет всю сумму штрафа", - написал Бутусов. Он напоминает, что решением Антимонопольного комитета от 16 декабря 2016-го было установлено, что "Тэдис" занимает монопольное положение на рынке, а конкурентов устраняют. Также было установлено, что компания завышает цены.

"В декабре 2016 года АМКУ принял решение, признавшее "Тэдис" монополистом, и констатировал факты злоупотребения монопольным положением. Штраф тогда составил 432 миллиона гривен (из которых на сегодня уплачено 300 млн грн). АМКУ выиграл все судебные инстанции, однако на сегодня начало исполнительного производства по делу блокируется техническим иском со стороны акционера "Тэдис" - кипрской компании Мегаполис", - цитирует Бутусов в своем посте главу АМКУ Юрия Терентьева, который прокомментировал изданию Цензор.Нет судебный процесс против монополии "Тэдиса".

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