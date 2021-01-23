Суд решил судьбу арендатора и руководителя сгоревшего дома престарелых

Суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым / kh.dsns.gov.ua

Киевский районный суд Харькова избрал арендатору сгоревшего дома престарелых и его жене, которая руководила учреждением, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харьков", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Харькова.

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