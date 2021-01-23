Суд решил судьбу арендатора и руководителя сгоревшего дома престарелых

45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения.
Киевский районный суд Харькова избрал арендатору сгоревшего дома престарелых и его жене, которая руководила учреждением, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
"45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харьков", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Харькова.
Пожар в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
- Сегодня в Харькове Киевский райсуд в субботу, 23 января, избрал меру пресечения задержанному Вячеславу Кравченко – арендатору местного пансионата, в котором произошел смертельный пожар.
Автор: Екатерина Трохимчук