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Суд решил судьбу арендатора и руководителя сгоревшего дома престарелых

23 января 2021, 19:00

45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения.

харьков, пожар
Суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым / kh.dsns.gov.ua

Киевский районный суд Харькова избрал арендатору сгоревшего дома престарелых и его жене, которая руководила учреждением, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Соответствующее постановление сегодня, 23 января, вынесла следственный судья Киевского районного суда г. Харьков", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Харькова.

Пожар в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
  • Сегодня в Харькове Киевский райсуд в субботу, 23 января, избрал меру пресечения задержанному Вячеславу Кравченко – арендатору местного пансионата, в котором произошел смертельный пожар.

новости Харькова дом престарелых
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