Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины​

Суд в Гааге обнародовал отчет о ситуации в Украине / УНИАН

14 декабря Международный уголовный суд в Гааге обнародовал предварительный анализ ситуации в Украине относительно агрессии России.​

Установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.

На Донбассе прокуратура МУС зафиксировала умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Прокуратура МУС заявляет о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

При этом Россия вовсе отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

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"Она (Канцелярия прокурора МУС, — ред.) получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", — сказано в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. При этом Международный уголовный суд рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и России.

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