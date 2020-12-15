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Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины​

15 декабря 2020, 01:04
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Международный уголовный суд в Гааге опубликовал новый отчет о ситуации в Украине.

Суд в Гааге обнародовал отчет о ситуации в Украине / УНИАН

14 декабря Международный уголовный суд в Гааге обнародовал предварительный анализ ситуации в Украине относительно агрессии России.​

Установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.

На Донбассе прокуратура МУС зафиксировала умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Прокуратура МУС заявляет о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

При этом Россия вовсе отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

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"Она (Канцелярия прокурора МУС, — ред.) получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", — сказано в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. При этом Международный уголовный суд рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и России.

Война России и Украины на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что Украина предлагает план по ОРДЛО. Согласно инициативе, из региона должны быть выведены все иностранные войска, после чего там можно провести выборы уже в марте 2021 года.
  • В Кремле отвергли идею Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, и только после этого Украине вернут подконтрольный пророссийским боевикам "ЛДНР" украинско-российский участок границы на Донбассе.
  • Постпред России в ООН Василий Небензя, ранее попытавшийся организовать неформальные международные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Москва и в дальнейшем планирует организовывать дискуссии с представителями боевиков. Если таких переговоров не будет, альтернативным вариантом станет война.

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