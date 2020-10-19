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Суд запретил распространение книги о Стусе без разрешения кума Путина

19 октября 2020, 12:18

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Справа Василя Стуса
Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука/ Фото Facebook Вахтанга Кипиани

Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск главы политсовета партии Опозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и запретил распространять тираж книги Дело Василия Стуса без разрешения политика.

Решение приняла судья Марина Заставенко на заседании 19 октября, передает Рух Опору Капітуляції на странице в Facebook.

"Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск кума Путина и пытается запретить упоминать его имя без его согласия. А также - распространять или продавать книгу в авторском виде", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание Гордон, суд признал недостоверными такие фразы из раздела "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса":

  • "Была ли у Стуса возможность выбрать меньшее зло? Однако является фактом, что предоставленного поддержанного госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";
  • "Медведчук на суде признал, что все преступления, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания";
  • "Он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?".

Кроме того суд признал нарушающими право на использование имени Медведчука и такими, которые позволяют идентифицировать его как персонажа книги, фразы:

  • "Распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук";
  • "Шестерка коммунистической системы Медведчук";
  • "Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела. Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".

Также суд взыскал с Кипиани и издательства Vivat в пользу Медведчука 860 грн судебного сбора и запретил им распространять информацию, связанную с книгой, в СМИ, на радио, по телевидению и в интернете, а также использовать информацию, которая содержится в отдельных разделах книги и позволяет идентифицировать Медведчука как персонажа произведения.

В остальных исковых требованиях суд отказал.

facebook.com/vakhtang.kipiani
facebook.com/vakhtang.kipiani

Автор книги Вахтанг Кипиани будет подавать апелляционную жалобу на это решение. Пока что дата апелляционного заседания по этому делу неизвестна.

Адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко в комментарии Суспільному пояснил, что суд запретил распространять книгу в таком виде, в каком она сейчас есть. Решение не распространяется на уже купленные экземпляры или те, которые находятся в библиотеках.

Кипиани заявил, что извиняться перед Медведчуком "никто не будет".

"Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я, конечно, этого делать не буду", – добавил он.

Как отреагировали украинцы на решение суда в деле Медведчук - Кипиани

Журналист и блогер Сергей Иванов считает, что судебный запрет на распространение книги Кипиани о Стусе - это просто идеальная реклама.

"Понятно, что никто не прекратит ее продавать, ведь на прикладном уровне сделать это просто невозможно, не существует механизма. Запрещенное всегда интереснее, поэтому количество читателей наоборот возрастет. Отсюда мораль. Если ты знаешь, что ты му*ак, не стоит лишний раз это доказывать. Более того, с помощью суда", - написал Иванов в Facebook.

"Медведчук - имущество !!! Потому что, оказывается, употреблять в книге о деле Стуса фамилию "Медведчук" - нарушение личного неимущественного права на употребление фамилии "Медведчук". Бренд, бля*ь. Только Медведчук - таки имущество !!! Все права на это имущество, имущественные и неимущественные, принадлежат Путину Владимиру Владимировичу. Личное имущество Путина, будь-га-га !!!", - написал украинский писатель Андрей Кокотюха в Facebook.

"Книга пока разрешена. Поэтому можно успеть купить вполне легально. Другое дело, что в магазинах уже нет", - написала телеведущая Маричка Падалко.

"Дайте ссылку, где купить книгу. Сделаем немного рекламы)", - написал член Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Казанский.

Тем временем украинцы запустили флешмоб #купивБЕЗдозволу!

Фото Facebook Марина Арестова

Дело Василия Стуса - история вопроса

С 24 сентября 1980 года Виктор Медведчук был защитником Василия Стуса в процессе над поэтом и диссидентом. 2 октября того же года Стусу зачитали приговор по обвинению в "антисоветской деятельности и пропаганде". При этом поэту не дали выступить с последним словом. В ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.

Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.

Напомним:

суд Виктор Медведчук Василий Стус Вахтанг Кипиани новости Украины
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