Судьба наемников "Вагнера": в СНБО выступили с предложением об экстрадиции

В СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников "Вагнера" / УНИАН

В СНБО предлагают рассмотреть возможность подачи запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

Такое предложение высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире 5 канала.

Кривонос считает, что это "отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны".

По его словам, он уже обратился с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.

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Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Позже в Госдуме отреагировали на задержание российских наемников.