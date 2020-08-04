Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении

Задержание Сухроба Каримова / СБУ

Сообщено подозрение в совершении террористического акта гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеПрячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками"Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.