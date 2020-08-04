УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении

4 августа 2020, 10:21

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения Сухробу Каримову.

Сухроб Каримов
Задержание Сухроба Каримова / СБУ

Сообщено подозрение в совершении террористического акта гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеПрячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками"Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

Сухроб Каримов заложник террорист прокуратруа
Сейчас вы просматриваете новость «Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
09:47
Путин торопится поглотить Беларусь мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
09:26
Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело Видео
09:25
Коронавирус в Украине 4 августа: в МОЗ дважды за утро обновили данные
09:07
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа: ученые дали неутешительный прогноз
09:05
Бессонница: эти продукты помогут наладить сон
08:50
Прячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками Видео
08:29
Украинцы во всем, что связано с коронавирусом, ведут себя как дикари мнение
08:23
Отказ от усиления карантина: Степанов рассказал, что грозит бунтующим регионам Видео
07:57
Ученые выяснили, где в теле "прячется" коронавирус после выздоровления
07:32
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
06:55
Безумный таракан: как Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя и что ждать Украине мнение
06:30
Гороскоп на август 2020 года: кто будет "на коне" во второй половине
05:59
Последствия пандемии для психики: ученые сделали тревожное заявление
05:54
"Обо мне знает вся страна": эксперт рассказала, почему угрозы терактов появятся по всей Украине
05:27
В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн Фото
05:02
"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья
04:24
Статистика лукавит: в Украине заразившихся COVID-19 гораздо больше – эксперт Видео
03:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
03:10
В Англии выздоровела самая долго болеющая пациентка с COVID-19
02:46
Вакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление
02:18
Высокий холестерин: 3 опасных продукта, которых нужно избегать
01:37
В Минздраве поведали, по какому принципу делили страну на зоны
00:55
"Такие ликвидируются": эксперт указал на провал силовиков в ситуации с захватом банка Видео
00:19
Мария Магдалина: какой сегодня праздник 4 августа, приметы, именины Видео
03 августа, понедельник
23:58
"Переговоры с марионетками": журналист пояснил опасность идеи Кравчука
23:29
В Турции бьют тревогу: коронавирус вновь набирает обороты Видео
23:05
Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко
22:41
Задержание "зеленых человечков": Россия выдвинула жесткое требование
22:27
Захват банка в БЦ Леонардо: все, что известно о "киевском террористе" Фото Видео
22:10
В ТКГ по Донбассу предложили войти первому премьеру Украины Видео
22:07
Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы
21:15
"Имитация": в МВД сделали важное заявление насчет "киевского террориста" Видео
21:11
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
20:59
Киевский террорист - последствие действий Зеленского мнение
20:44
Почему силовики сами виноваты в терактах в Украине мнение
20:37
Букингемский дворец удалил биографию Меган Маркл
20:34
"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19
20:16
"Стадный инстинкт": Положинский ответил на проклятия "порохоботов" из-за фильма о Порошенко Видео
20:01
Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем Видео
19:52
Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду
19:36
"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей Видео
19:15
Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе Видео
19:09
"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова
18:55
Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ
18:28
Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять