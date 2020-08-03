Захват заложника в Киеве: у Авакова рассказали, что грозит террористу Каримову

Задержание Сухроба Каримова / СБУ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, какое наказание может ждать уроженца Узбекистана Сухроба Каримова, который в отделении банка в центре Киева захватил заложника.

Как подчеркнул он в эфире одного из каналов, решение будет принимать суд на основании ряда экспертиз, в частности, его психического здоровья.

"Если у него не было реального взрывного устройства, он может получить не менее шести лет за псевдоминирование или за попытку "террористического акта". Может и больше, следует смотреть с прокуратурой. Если у него было реальное взрывное устройство и он мог убить людей, он может получить пожизненное, будет решать суд", - сказал Геращенко.

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Напомним, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. После этого он захватил заложницу.

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Позже силовики провели спецоперацию и обезвредили террориста Каримова.