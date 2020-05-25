Суицид или заказное убийство: эксперты о версиях смерти нардепа Давыденко

Валерий Давиденко / susidy.city

В субботу, 23 мая в туалете своего офиса на Большой Васильковской в Киеве Валерий Давиденко - депутат группы Доверие - был найден мертвым.

Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Однако, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, полиция и прокуратура проверяют все версии случившегося.

Правоохранители не исключают и версии о самоубийстве нардепа, так как накануне у него якобы были длительные и сложные переговоры, после которых Давиденко отключил телефон и не выходил на связь. На возможность самоубийства указывает и найденный у тела погибшего нардепа наградной пистолет.

Однако, его коллеги по депутатской группе версию о самоубийстве считают неправдоподобной.

"Я считаю, он не мог совершить самоубийства. Человек серьезный, харизматичный, доброжелательный. Мое впечатление, что это политический заказ - Давыденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", – заявил депутат Сергей Шахов.

Помимо самоубийства, также рассматривается и вариант убийства, инсценированного под суицид и доведение до самоубийства, поскольку, по словам коллег, у Давыденко было много бизнес-конфликтов, которые и могли стать мотивом преступления.

Опрошенные Главредом эксперты отмечают, что смерть депутата может быть как причиной неосторожного обращения с оружием, так и иметь политический мотив.

Сергей Шабовта Експерт Українського інституту з питань безпеки

Самоубийство, доведение до самоубийства и инсценировка - это разные события. С одной стороны, полиция, которая несколько лет не раскрыла ни одного резонансного убийства и только кормит версиями, разучилась работать. Кроме того, сам погибший - человек из очень сложной среды, депутат с многолетним опытом, экс-замминистра прибыльного министерства агропромышленного хозяйства. Докопаться до истины в подобной среде невероятно сложно, потому что интересы семьи покойного как правило на последнем месте в отличие от интересов политических кланов, заинтересованных в сокрытии причастных. В данном случае яростные заявления его соратников о том, что погибший не мог совершить самоубийство, также вызывает сомнения и не имеет никакого значения с точки зрения аргументации. Потому я опасаюсь, что дело вскоре может быть спущено на тормозах. Как и не удивлюсь, если в ходе расследования появится и предсмертная записка которая случайно была спрятана в его носке или даже рука Кремля, на которую у нас часто все списывается.