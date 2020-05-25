Суицид или заказное убийство: эксперты о версиях смерти нардепа Давыденко

Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Однако, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, полиция и прокуратура проверяют все версии случившегося.
Правоохранители не исключают и версии о самоубийстве нардепа, так как накануне у него якобы были длительные и сложные переговоры, после которых Давиденко отключил телефон и не выходил на связь. На возможность самоубийства указывает и найденный у тела погибшего нардепа наградной пистолет.
Однако, его коллеги по депутатской группе версию о самоубийстве считают неправдоподобной.
"Я считаю, он не мог совершить самоубийства. Человек серьезный, харизматичный, доброжелательный. Мое впечатление, что это политический заказ - Давыденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", – заявил депутат Сергей Шахов.
Помимо самоубийства, также рассматривается и вариант убийства, инсценированного под суицид и доведение до самоубийства, поскольку, по словам коллег, у Давыденко было много бизнес-конфликтов, которые и могли стать мотивом преступления.
Опрошенные Главредом эксперты отмечают, что смерть депутата может быть как причиной неосторожного обращения с оружием, так и иметь политический мотив.
Самоубийство, доведение до самоубийства и инсценировка - это разные события. С одной стороны, полиция, которая несколько лет не раскрыла ни одного резонансного убийства и только кормит версиями, разучилась работать. Кроме того, сам погибший - человек из очень сложной среды, депутат с многолетним опытом, экс-замминистра прибыльного министерства агропромышленного хозяйства. Докопаться до истины в подобной среде невероятно сложно, потому что интересы семьи покойного как правило на последнем месте в отличие от интересов политических кланов, заинтересованных в сокрытии причастных. В данном случае яростные заявления его соратников о том, что погибший не мог совершить самоубийство, также вызывает сомнения и не имеет никакого значения с точки зрения аргументации. Потому я опасаюсь, что дело вскоре может быть спущено на тормозах. Как и не удивлюсь, если в ходе расследования появится и предсмертная записка которая случайно была спрятана в его носке или даже рука Кремля, на которую у нас часто все списывается.
Организатор и бывший руководитель Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины, полковник милиции, почетный член International Police Association
Сегодня в МВД есть большой разрыв между желаниями политического руководства и профессионалами-полицейскими, что наглядно показывают все предыдущие резонансные дела. И поэтому сегодня 99% населения не верят слову профессионалов. В первые часы, после гибели Давиденко, представителями политического руководства МВД назывались три различных версии произошедшего: самоубийство, доведение до самоубийства и профессиональное убийство (заказное). Я не исключаю ещё одной версии - неосторожного обращения с оружием. К сожалению, сегодня сплошь и рядом наградное оружие становится источником повышенной опасности и приводит к трагедиям. Потому, с моей точки зрения, здесь 3 основных версии: самоубийство, возможно, доведение до самоубийства и неосторожное обращение с оружием. Заказное убийство, в данном случае, как версию, нужно отрабатывать, если у следствия есть основания так считать. Но, надо помнить, что профессиональные преступники никогда не идут по сложному пути. Они выбирают оптимальный вариант, включая: обязательное достижение цели-смерть, если речь идёт о "заказном" убийстве, исключение "прокола", т.е. невыполнения "заказа", по субъективным, или объективным причинам, исключение резонансности этого преступления, т.е. сделать так, чтобы общественность, а, желательно, и правоохранительные органы, восприняли, это как "рядовое" преступление, или как "случайную" смерть, и, конечно, свою собственную безопасность.Сейчас так называемый рынок профессионалов, серьёзно упрощен и почерк таких людей сразу был бы заметен. Создавать такие сложные условия, то есть совершать убийство политика, известного, обеспеченного человека, в закрытом, охраняемом, помещении, в центре Столицы, где полно камер видеонаблюдения, и всевозможных частных служб безопасности, тем самым подвергать сомнению их операцию, выглядит, по меньшей мере – по-дилетантски, и нереально.Что касается самой жертвы, и наградного личного орудия, то для меня, этот человек вышел из обычной среды украинцев, и у него не было должных навыков обращения с оружием. Скорее, этот человек всю жизнь выкарабкивался в теневом бизнесе и ситуативно подстраивался под всевозможные политические "крыши". Сформировавшиеся в наше время бизнесмены - это часто психологически деформированные личности, которые за свою жизнь пережили очень много негативного.Усматривать здесь политический подтекст я не склонен, по ряду причин. Не просматривается и мотива убийства, связанного с его профессиональной деятельностью, т.е. "чисто криминальных разборок".Конечно, и версию о самоубийстве также можно подвергать сомнению, поскольку самоубийцы это, как правило, люди, находящиеся в состоянии депрессии и со стороны окружающих, особенно близких людей, это всегда заметно. Кроме этого, нет ни предсмертных записок, ничего, что говорило бы о его возможных мотивах.
За 22 года практики я помню только один случай, когда родственники признали суицид. В остальных случаях люди не соглашались с этой версией. Что бы не произошло, люди всегда будут говорить, что у погибшего были планы и т.д. потому что все окружающие считают, что им виднее то, что было у человека в голове.
На самоубийство идут не только из-за неразделенной любви или потери смысла жизни - человека до этого могут довести. Сделать это могут разными способами - угрозами семье, шантажом и другими вещами, несовместимыми с жизнью. Если проанализировать всю информацию о погибшем, он был не просто богатым человеком, а рискованным в финансовых операциях, имел бизнес-партнеров из трех предыдущих властей и умел найти контакты, но нужно помнить, что такие контакты иногда помогают избегать подозрений и ответственности за свою деятельности и в его случае есть вопросы.
По его странице в FB видно, что Давыденко вел активный образ жизни, был не бедным человеком, из чего я делаю вывод о том, что уйти из жизни по классическим социальным причинам он не мог. Однако его могли до этого довести. Судя по фото c места происшествия складывается впечатление, что погибший депутат мог сидеть перед зеркалом и раздумывать о суициде. Но заталкивать тело со стулом в туалет, если говорить об умышленном убийстве, было бы слишком сложно.
Политический мотив тоже нельзя отрицать, так как у человека явно были враги, и обстоятельства ведения им бизнеса могут многое разъяснить. Я больше склоняюсь к версии доведения до самоубийства и убийства. Все расставит на места экспертиза, которая покажет, были ли остатки продуктов горения, и по экспертизе тела, пулевого отверстия все станет очевидно.
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