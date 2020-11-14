"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием

Виктор Ляшко заявил о вероятности появления нового заболевания / УНИАН

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о вероятности появления нового опасного заболевания.

Об угрозе возникновения "суперинфекции" он сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

По словам главного санврача, грипп может вступить в симбиоз с коронавирусом и они создадут тем самым новую "суперинфекцию".

Ляшко обратил внимание на то, что наблюдается рост гриппоподобных заболеваний и озвучил два возможных сценария.

"Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом – и это довольно тяжелое течение заболевания", — подчеркнул замглавы Минздрава.

Ляшко добавил, что те карантинные меры, которые принимаются против коронавируса, должны также работать и против других инфекций.

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