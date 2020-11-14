"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием

Грипп может вступить в симбиоз с коронавирусом, предупредил Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о вероятности появления нового опасного заболевания.
Об угрозе возникновения "суперинфекции" он сообщил в эфире телеканала 112 Украина.
По словам главного санврача, грипп может вступить в симбиоз с коронавирусом и они создадут тем самым новую "суперинфекцию".
Ляшко обратил внимание на то, что наблюдается рост гриппоподобных заболеваний и озвучил два возможных сценария.
"Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом – и это довольно тяжелое течение заболевания", — подчеркнул замглавы Минздрава.
Ляшко добавил, что те карантинные меры, которые принимаются против коронавируса, должны также работать и против других инфекций.
Читайте такжеБез локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19. Коронавирус выявили, в частности, у 474 детей и 496 медиков.
- В больницы с осложнениями госпитализировали 1 тысячу 525 человек.
- По состоянию на утро 14 ноября подтвержден 191 летальный исход, выздоровели 4 тысячи 962 человека.
- За все время пандемии в Украине заболели 525 тысяч 176 человек, выздоровели - 238 тыс. 811, умерли - 9 тыс. 508.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.