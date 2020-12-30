Супрун проиллюстрировала снимком полуголого Зеленского свой пост о здравом смысле

Полуголый Зеленский украсил собой пост Супрун про новогодние праздники 2021 / bigmir.net

Бывшая министр здравоохранения Украины, а ныне блогер и активист Уляна Супрун, которая любит просвещать население на медицинские темы, предостерегла украинцев насчет неправильного новогоднего застолья.

При этом свой пост в Facebook она проиллюстрировала фотографией, как нынешний президент Владимир Зеленский во времена Квартала 95 играет на рояле без рук (и без штанов) – другими частями тела.

Среди советов Супрун:

не переедать жирного на ночь (включая оливье, селедку под шубой и прочее);

не похмеляться алкоголем;

огуречный рассол на утро заменить кашей и овощным бульоном.

Ранее Главред писал о том, как снять похмелье утром. Среди прочего на пользу пойдет прогулка на свежем воздухе и пара таблеток активированного угля или доза энтеросгеля.

Ульяна Супрун: последние новости