Супрун проиллюстрировала снимком полуголого Зеленского свой пост о здравом смысле

Среди советов Супрун – не переедать жирного на ночь и не похмеляться алкоголем.
Бывшая министр здравоохранения Украины, а ныне блогер и активист Уляна Супрун, которая любит просвещать население на медицинские темы, предостерегла украинцев насчет неправильного новогоднего застолья.
При этом свой пост в Facebook она проиллюстрировала фотографией, как нынешний президент Владимир Зеленский во времена Квартала 95 играет на рояле без рук (и без штанов) – другими частями тела.
Среди советов Супрун:
- не переедать жирного на ночь (включая оливье, селедку под шубой и прочее);
- не похмеляться алкоголем;
- огуречный рассол на утро заменить кашей и овощным бульоном.
Ранее Главред писал о том, как снять похмелье утром. Среди прочего на пользу пойдет прогулка на свежем воздухе и пара таблеток активированного угля или доза энтеросгеля.
Ульяна Супрун: последние новости
- Супрун с мужем выгнали из такси. Бывшая чиновница попыталась заняться просвещением водителя – но тот оказался глух к ее лекциям.
- Ранее Супрун озаботилась количеством секса у украинцев. Ульяна Супрун вновь выступила в своем фирменном жанре – советов о здоровье для украинцев.
Автор: Диана Беловодская