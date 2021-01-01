Супрун в соцсети попрощалась с украинцами

Ульяна Супрун уходит с Facebook / УНИАН

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун 1 января опубликовала пост, в котором заявила, что данное сообщение является последним на ее личной странице.

"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет: Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - такое сообщение Супрун написала в Facebook в первый день нового 2021 года.

Закончила бывшая чиновница свое историческое сообщение такими словами: "Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания".

Пользователи с сожалением отреагировали на прощание Супрун со своей аудиторией. Ее благодарили за оптимизм, веру в Украину и настоящий патриотизм, люди писали, что сообщения Ульяны Супрун были основой для формирования гражданского общества и критического мышления.

"Очень жаль, всегда с удовольствием читала ваши тексты"

"А зря! Украинцы уважают вас и любят"

"Оставайтесь! Так мало адекватных в фейсбуке"

"Не уходите, мы будем скучать по вашим сообщениям!"

"Благодарю Вас, госпожа Ульяна, за всю Вашу неустанную работу. Жаль, что не будет постов. Потому что они были самой ожидаемой для меня. Но теперь имею подборку в виде книги "Мочи манту".

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