УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В МИД объяснили, могут ли иностранцы приехать в Украину за детьми от суррогатных матерей

18 мая 2020, 16:18

Недавний скандал с десятками младенцев от суррогатных матерей обрастает новыми деталями.

Младенцы
Младенцы от суррогатных матерей в отеле Венеция / скриншот из видео

Граждане иностранных государств, которые воспользовались услугами украинок-суррогатных матерей, могут забрать новорожденных детей из Украины ‒ с неукоснительным соблюдением установленных Кабмином правил.

Соответствующее сообщение опубликовал в понедельник, 18 мая, портал Украинские новости со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел на журналистский запрос.

Читайте такжеИз-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в Украине"Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается, в том числе, приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", ‒ заявили в ведомстве.

Кроме этого, граждане иностранных государств могут подать нужный запрос обратившись в Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Кроме того, согласно распоряжению Кабмина от 14 марта 2020 года о временном ограничении пересечения государственных границ, иностранцы могут въезжать в Украину лишь по согласованию с МИД.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал ‒ после того, как стали известно ‒ в Киеве в отеле Венеция оказались 46 младенцев. Их родили украинские женщины-суррогатные матери для иностранцев. Однако, поскольку границы закрыты по причине коронавирусной пандемии, младенцев не могут забрать из Украины.

новости Украины суррогатная мать иностранцы МИД
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД объяснили, могут ли иностранцы приехать в Украину за детьми от суррогатных матерей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:00
Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона
16:57
В Минреинтеграции рассказали, сколько миллиардов Россия тратит на оккупированный Донбасс
16:18
В МИД объяснили, могут ли иностранцы приехать в Украину за детьми от суррогатных матерей
16:03
Как будут работать детские сады: в Минздраве назвали ряд условий
16:02
Из-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в Украине
15:49
Суд вызвал на допрос Яценюка и Порошенко по делу об аннексии Крыма
15:44
Погода летом в Украине: климатолог назвала главную особенность Видео
15:24
В Кабмине рассказали, кого нужно добавить в Минске в переговорную группу по Донбассу
15:05
В Китае сделали резонансное признание по COVID-19 и нашли виновных
14:49
Детское Евровидение 2020 - дата проведения и участники
14:47
Социологи выяснили, что Кучма и Зеленский - лучшие президенты для украинцев
14:31
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись Видео
14:29
"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы Украины Видео
14:29
Полина Гагарина бросила мужа
14:09
Кто будет принимать решение о запуске транспорта: Зеленский выступил с инициативой
13:49
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день"
13:30
Принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл
13:24
Ночной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в Киеве
12:55
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с "ЛДНР"
12:53
Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять