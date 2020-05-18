В МИД объяснили, могут ли иностранцы приехать в Украину за детьми от суррогатных матерей

Младенцы от суррогатных матерей в отеле Венеция / скриншот из видео

Граждане иностранных государств, которые воспользовались услугами украинок-суррогатных матерей, могут забрать новорожденных детей из Украины ‒ с неукоснительным соблюдением установленных Кабмином правил.

Соответствующее сообщение опубликовал в понедельник, 18 мая, портал Украинские новости со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел на журналистский запрос.

Читайте такжеИз-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в Украине"Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается, в том числе, приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", ‒ заявили в ведомстве.

Кроме этого, граждане иностранных государств могут подать нужный запрос обратившись в Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Кроме того, согласно распоряжению Кабмина от 14 марта 2020 года о временном ограничении пересечения государственных границ, иностранцы могут въезжать в Украину лишь по согласованию с МИД.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал ‒ после того, как стали известно ‒ в Киеве в отеле Венеция оказались 46 младенцев. Их родили украинские женщины-суррогатные матери для иностранцев. Однако, поскольку границы закрыты по причине коронавирусной пандемии, младенцев не могут забрать из Украины.