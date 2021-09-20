УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача

20 сентября 2021, 09:13
Прослушать новость
Остановить

Люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр – неизвестно. Чтобы это выяснить, нужно проводить исследования.

вакцинация,вакцина
Если вакцинироваться после болезни, то в организме будут дополнительные антитела / Reuters

Люди, которые переболели коронавирусом, а позже вакцинировлись, будут иметь более сильный иммунитет против COVID-19, чем те, которые не заразились.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко отметила, что утверждать, что существует "пуленепробиваемый" иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом, а затем привился, она не может.

"Но можно говорить о среднестатистических защитных свойствах. Я допускаю, что такие люди могут иметь лучшую иммунную защиту", – сказала Бондаренко в интервью изданию Obozrevatel.

"Я думаю, что люди, которые переболели диким вирусом, а не вакцинным штаммом, имеют некие антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр, мы не знаем. Защищают ли антитела, которые остались после болезни, через год или два – мы не знаем. Такой информации у нас нет. Необходимо больше времени для специальных исследований", – отметила медик.

При этом, по ее словам, известно, что антитела со временем выводятся. Поэтому люди, которые переболели коронавирусом, все равно прививаются.

Реклама

"Когда человек прививается, он получает дополнительные антитела", – подчеркнула врач.

Читайте такжеПод Киевом студент умер после вакцинации: в институте раскрыли трагические подробности

Отметим, ранее авторитетное издание Science опубликовало статью, в которой говорилось о синергетическом эффекте усиления иммунитета человека, который переболел коронавирусом, а затем сделал прививку от COVID-19. Авторы заявили, что "гибридный" иммунитет является более сильным, чем иммунитет, полученный только в результате болезни или только после прививки.

Как сообщал Главред, люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса. По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом.

viber
коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фотоС младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото Россия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе УкраиныРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины "Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по РоссииОтключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

Последние новости

09:13

Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача

08:57

В РФ слили схему "голосования" на выборах в Госдуму РФ жителей "ЛНР" Видео

08:51

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

08:42

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работы Видео

08:34

Украинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки Видео

Реклама
08:19

Коронавирус в Украине 20 сентября: за сутки выявили более двух тысяч новых больных Видео

08:13

Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака Видео

08:00

Новые ограничения и запреты: в Украине заработали обновленные правила карантина Видео

07:45

Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина мнение

07:41

"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

07:05

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

06:59

Холод, сильный ветер и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды на 20 сентября Видео

06:31

В Херсоне авто сбило мать с ребенком на "зебре": водитель была "под градусом" Видео

06:30

Скоро будем продавать воздух: почему Рада может разрешить вывозить лес-кругляк в ЕС мнение

06:02

В моду на осень 2021 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

05:28

Врач назвала удивительный продукт, который укрепляет иммунитет осенью Видео

05:02

В США прогнозируют окончание пандемии коронавируса уже через несколько месяцев Видео

04:22

Названы продукты, которые категорически нельзя есть после 30 лет: вы будете удивлены

03:50

Проживут дольше всех: астролог назвала знаки Зодиака с мощной защитой кармы Видео

03:02

Ночные перекусы: реальные причины и как с ними бороться

Реклама
02:16

В Германии создали плюшевого мишку - копию Меркель

01:37

ОРВИ у детей и жуткий кашель: Комаровский дал простой совет, как уберечься Видео

00:51

Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день Видео

19 сентября, воскресенье
23:55

На Днепропетровщине после ссоры с девушкой повесился парень

23:32

В Одессе в море появилось огромное грязевое пятно Видео

23:13

Ушел из жизни бывший мэр Ровно

22:50

Витаминная бомба: старинный рецепт облепихового варенья на зиму Видео

22:27

Яд в 15 раз сильнее гремучей змеи: под Одессой обнаружили самого опасного паука в мире

22:27

Обнародованы первые результаты выборов в Госдуму РФ Видео

22:08

Укрзализныця экстренно меняет маршрут одного из поездов: в чем причина

21:56

Идет настоящий холод: синоптики предупредили об опасности Видео

21:28

В России подсчитали, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму

20:59

Пугачева крутила страстный роман с известным бардом - СМИ

20:25

Тарзан закатил истерику и едва не устроил драку, узнав о внебрачной дочке Наташи Королевой Видео

20:11

Выборы в Госдуму РФ могут не признать из-за Донбасса - Офис президента Видео

19:52

Швейцарцы бьют тревогу из-за дефицита чипсов

19:41

Украинцев ждут дополнительные выходные: когда будем отдыхать Видео

19:27

"Белорусы идут!": есть ли угроза нападения с севера мнение

19:09

В Харькове столкнулись сразу шесть автомобилей: подробности

18:52

Пропала 2 года назад: на Волыни женщина вернулась домой после своих похорон

Реклама
18:12

Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Видео

17:50

Ветераны встретили Порошенко в Днепре кричалкой "Ты не гетьман": видео

17:49

Все выгорело дотла: в Харьковской области вспыхнула база отдыха с людьми внутри (фото)

17:31

"Маски не помогали": украинская певица рассказала, как едва не задохнулась в самолете

17:23

В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Фото

17:11

В Париже канатоходец прошел полкилометра на высоте 70 метров: впечатляющие фото и видео Фото Видео

16:15

Звезда "Крепостной" подтвердила роман с известным российским комиком

16:11

В Украину идут крепкие заморозки и новое похолодание Видео

15:53

Под Киевом студент умер после вакцинации: в институте раскрыли трагические подробности Видео

15:48

На Донетчине двух детей нашли мертвыми в старом сундуке: в полиции рассказали резонансные детали Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять