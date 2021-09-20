Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача

Если вакцинироваться после болезни, то в организме будут дополнительные антитела / Reuters

Люди, которые переболели коронавирусом, а позже вакцинировлись, будут иметь более сильный иммунитет против COVID-19, чем те, которые не заразились.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко отметила, что утверждать, что существует "пуленепробиваемый" иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом, а затем привился, она не может.

"Но можно говорить о среднестатистических защитных свойствах. Я допускаю, что такие люди могут иметь лучшую иммунную защиту", – сказала Бондаренко в интервью изданию Obozrevatel.

"Я думаю, что люди, которые переболели диким вирусом, а не вакцинным штаммом, имеют некие антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр, мы не знаем. Защищают ли антитела, которые остались после болезни, через год или два – мы не знаем. Такой информации у нас нет. Необходимо больше времени для специальных исследований", – отметила медик.

При этом, по ее словам, известно, что антитела со временем выводятся. Поэтому люди, которые переболели коронавирусом, все равно прививаются.

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"Когда человек прививается, он получает дополнительные антитела", – подчеркнула врач.

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Отметим, ранее авторитетное издание Science опубликовало статью, в которой говорилось о синергетическом эффекте усиления иммунитета человека, который переболел коронавирусом, а затем сделал прививку от COVID-19. Авторы заявили, что "гибридный" иммунитет является более сильным, чем иммунитет, полученный только в результате болезни или только после прививки.

Как сообщал Главред, люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса. По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом.