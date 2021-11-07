Существует риск повторной вспышки коронавируса: когда в Украине будет пик COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине / Фото Reuters

В Украине почти удалось остановить стремительный рост госпитализации и смертности от осложнений коронавирусной инфекции.

Как сообщил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, при этом существует риск повторной вспышки.

По его словам, пик COVID-19 возможен в первой половине ноября.

Он подчеркнул, что стабилизировать ситуацию помогло увеличение темпов вакцинации. Кроме того, введение ограничений "красной" зоны также могут способствовать этому.

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне", - заявил эксперт.

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Ганиченко отметил, что очень высокий риск повторной вспышки COVID-19. Поэтому говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано.

Сначала необходимо дождаться положительного тренда в течение двух-трех недель. Эксперт также призывает соблюдать карантин и наращивать темпы вакцинации.

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Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, что карантин в Киеве может затянуться на 3 недели. По его словам, именно столько может понадобиться для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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