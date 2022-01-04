Священник поил аспиранта настойками и отвез к себе домой: новые детали секс-скандала в УПЦ МП

Николас Имберт

Появились новые подробности секс-скандала вокруг обвинений в изнасиловании, которые французский аспирант Николас Имберт выдвинул против священника УПЦ МП.

В комментарии изданию Strana архимандрит Ахила Шахтарин подтвердил, что практически весь день провел с гостем из Франции, при этом общение закончилось ночевкой в доме священника.

Архимандрит говорит, что все началось в церковном монастыре, где делают настойки. Мужчины решили их продегустировать.

"В рамках экскурсии мы предложили ему продегустировать эти настойки", - пояснил Ахила Шахтарин.

В дальнейшем общение продолжилось в доме представителя УПЦ МП.

Реклама

Вместе с тем священник утверждает, что постелил гостю в гостиной, а сам пошел в свою комнату на второй этаж. По его словам, якобы француз сам поднялся к нему в комнату с одеялом в руках и попытался лечь рядом. Свое поведение он объяснил тем, что ему плохо, его трусит и ему холодно, рассказал Ахила Шахтарин.

Ахила Шахтарин

Отметим, что Имберт утверждает, что священник сам пришел к нему и воспользовавшись его болезнью и опьянением совершил изнасилование.

Добавим, что француз также выложил переписку со священником, которая, состоялась после инцидента в доме священника УПЦ МП.

В свою очередь Ахила Шахтарин заявил о провокации и отвергает обвинения в изнасиловании.

Читайте еще: