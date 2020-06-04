Кандидат на пост языкового омбудсмена объяснил, почему считает россиян "свинособаками"

Святослав Литинский дал жителям России нелестную характеристику.
Претендент на пост языкового омбудсмена Святослав Литинский прокомментировал свои высказывания, в которых называл русских "свинособаками".
В интервью strana.ua он подчеркнул, что и в дальнейшем собирается продолжать использовать подобные высказывания.
В то же время Литинский призвал смотреть на свое скандальное высказывание в контексте.
"Советскую власть я считаю оккупационной властью в отношении к Украине. В частности, в моей семье у моей бабушки двоих братьев советская власть расстреляла, третьего брата выслали в Сибирь. Я считаю советскую власть тоталитарной, на уровне с нацизмом. И сейчас, если речь идет о поддержке гражданами России военной агрессии или если они выступают против целостности Украины, то я считаю, что такие высказывания уместны", - пояснил он свои слова.
Кроме того, он подтвердил, что будет использовать такие высказывания в адрес россиян и в дальнейшем, в том числе если займет должность языкового омбудсмена.
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"Безусловно. Я считаю, это нормально", - добавил Литинский.
Напомним, ранее экс-нардеп от Свободы, языковед Ирина Фарион заявила о том, что в магазинах украинцам продают "яд" в виде детских продуктов с названиями на русском языке.