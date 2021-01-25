"Связан с РФ": журналист раскрыл новые факты о скандальном СБУшнике Нескоромном

Журналист раскрыл новые данные о полковнике СБУ / УНИАН

Подозрение Офиса генерального прокурора полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова было выписано 23 января.

Как пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов, подозрение до сих пор не вручено Нескоромному, так как его местонахождение пока не установлено.

В то же время журналист, ссылаясь на источник, утверждает, что Нескоромный находится в Украине и не выезжал в Европу.

"На самом деле семья Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении. Нескоромный – родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт", – отметил журналист.

Бутусов также добавил, что жена Нескоромного Нателла – гражданка РФ, как и трое их детей. Также у полковника СБУ значительное количество родственников в РФ.

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Задержание сотрудников СБУ: