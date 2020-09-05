Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла вечером 3 сентября в Саксаганском районе Кривого Рога / Фото Facebook Олексій Таймурзін

Кандидат на пост мэра Кривого Рога от партии Слуга народа и генеральный директор ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) Дмитрий Шевчик подтвердил, что его 18-летний сын Марк сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Шевчика, его сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила ребенка.

"Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости и многочисленные ссадины", – написал политик.

Он также отметил, что его сын был абсолютно трезв и не собирался скрываться с места ДТП.

"Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши", – подчеркнул Шевчик.

Фото Facebook Олексій Таймурзін

Ранее о случившемся ДТП сообщил пользователь Facebook Алексей Таймурзин.

"18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от Слуги Народа, сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи", - написал Таймурзин.

Издание Первый городской уточняло, что авария произошла вечером 3 сентября в Саксаганском районе Кривого Рога. По данным издания, пострадавший ребёнок с матерью переходили дорогу по пешеходному переходу около второй городской больницы. В это время на светофоре горел зелёный свет. Volkswagen под управлением Марка Шевчика совершил наезд на школьника. После этого авто вылетело на встречную полосу и врезалось в ограждение.

Фото Facebook Олексій Таймурзін

Напомним: