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Сын Лукашенко впервые заговорил о "даме сердца"

11 января 2021, 00:03

Знаменитый наследник подготовил для своей девушки музыкальный репертуар.

Сын Лукашенко ответил на вопрос о "даме сердца" / Фото: скриншот из видео

Николай Лукашенко, сын действующего президента Беларуси впервые ответил на вопрос о романтических отношениях и возможной девушке в его жизни.

В рамках программы Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 речь зашла об увеличениях музыкой, и 16-летний Николай рассказал, что семь лет занимается игрой на фортепьяно.

Александр Лукашенко вмешался в разговор и добавил, что сын может сыграть произведения композитора Сергея Рахманинова, которые стали камнем преткновения между ними.

"Для вас играет или, может быть, для дамы сердца?" — поинтересовалась Аскер-заде.

"Ну это еще такую даму нужно найти, которая бы Рахманинова любила", — вмешался президент.

"Для дамы сердца есть другой репертуар", — признался в свою очередь Николай.

Знаменитый наследник признался, что для своей девушки подготовил более романтический репертуар и готов в будущем его исполнить. Его отец, в свою очередь, добавил, что не знает, какую музыку его сын будет играть для своей девушки.

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