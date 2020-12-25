"Сжечь": в киевском супермаркете нашли "запрещенные" открытки

В столице продавали поздравительные открытки в честь российского праздника.
Журналистка, жительница Киева Татьяна Наконечная нашла в одном из супермаркетов столицы "запрещенные" открытки – в них напечатано поздравление с российским праздником 23 февраля (отмечается День защитника Отечества).
Открытки с 23 февраля продавались на Нивках в супермаркете Фуршет, поделилась Наконечная на своей странице в Facebook.
Жительница столицы поинтересовалась, все ли нормально в Фуршете, и не перепутал ли он страну?
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали продажу открыток с 23 февраля в Киеве.
"От під*раси. Тре зайти", – написал Oleksandr Makhov. "Сжечь", – считает Irina Kovalenko. "Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут", – поделилась мнением Iryna Moroz.
- Напомним, Украина после агрессии России в рамках декоммунизации отказалась от празднования Дня защитника Отечества.
- В нашей стране мужчин поздравляют 14 октября – это День защитника Украины.
Автор: Екатерина Присяжнюк