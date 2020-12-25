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"Сжечь": в киевском супермаркете нашли "запрещенные" открытки

25 декабря 2020, 14:43

В столице продавали поздравительные открытки в честь российского праздника.

Журналистка поделилась, что в супермаркете Киева продавали открытки с 23 февраля – 23 февраля в Украине
В супермаркете Киева продавали открытки с 23 февраля, поделилась журналистка / facebook.com/tania.nackonechna

Журналистка, жительница Киева Татьяна Наконечная нашла в одном из супермаркетов столицы "запрещенные" открытки – в них напечатано поздравление с российским праздником 23 февраля (отмечается День защитника Отечества).

Открытки с 23 февраля продавались на Нивках в супермаркете Фуршет, поделилась Наконечная на своей странице в Facebook.

Жительница столицы поинтересовалась, все ли нормально в Фуршете, и не перепутал ли он страну?

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали продажу открыток с 23 февраля в Киеве.

"От під*раси. Тре зайти", – написал Oleksandr Makhov. "Сжечь", – считает Irina Kovalenko. "Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут", – поделилась мнением Iryna Moroz.

  • Напомним, Украина после агрессии России в рамках декоммунизации отказалась от празднования Дня защитника Отечества.
  • В нашей стране мужчин поздравляют 14 октября – это День защитника Украины.
новости Киева 23 февраля открытки
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