"Сжечь": в киевском супермаркете нашли "запрещенные" открытки

В супермаркете Киева продавали открытки с 23 февраля, поделилась журналистка / facebook.com/tania.nackonechna

Журналистка, жительница Киева Татьяна Наконечная нашла в одном из супермаркетов столицы "запрещенные" открытки – в них напечатано поздравление с российским праздником 23 февраля (отмечается День защитника Отечества).

Открытки с 23 февраля продавались на Нивках в супермаркете Фуршет, поделилась Наконечная на своей странице в Facebook.

Жительница столицы поинтересовалась, все ли нормально в Фуршете, и не перепутал ли он страну?

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали продажу открыток с 23 февраля в Киеве.

"От під*раси. Тре зайти", – написал Oleksandr Makhov. "Сжечь", – считает Irina Kovalenko. "Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут", – поделилась мнением Iryna Moroz.