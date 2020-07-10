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"Сжигают гнезда или заливают бетоном": эколог шокирован уничтожением в Украине редких птиц

Эксперт отметил, что еще семь лет назад популяция пернатых существенно отличалась от современности.

10 июля 2020, 00:40
Золотистая щурка
Золотистая щурка / Фото: jewishnews.com.ua

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал обеспокоенность в связи с уничтожением в Украине пасечниками редких тропических птиц-щурок путем отстрела, ловли сетями, сжигания их гнезд или заливания бетоном количество пернатых стремительно уменьшается.

"Это – откровенное живодерство, за которое должна следовать расплата до трех лет тюрьмы по 299-ой статье Уголовного кодекса Украины. Поэтому мы сейчас готовы к возбуждению уголовного дела против руководителя живодерского сайта "Пасека для всех", который больше всего писал об убийстве птиц. Также мы объявили премию в одну тысячу гривен за информацию о пасечниках-живодерах. Вместе с Экоинспекцией мы проводим рейды по пасекам с целью выявить браконьерство против этих красивейших птиц", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эколога, золотистая щурка охраняется международными Бернской и Боннской конвенциями, которые ратифицировала Украина.

Читайте такжеЭксперт пояснил, как "задушили" Министерство экологии"Чтобы щурки не летали на пасеку и не ели пчел, достаточно просто поставить ульи на расстоянии более 700 метров от их гнезд – они далеко не летают. Еще лет семь назад все поля были заросшие бурьянами, но не были безмолвными – оттуда весной лились песни птиц, бегали лисицы, прыгали зайцы. Они кишели жизнью! Сейчас же благодаря фермерам и развалу экологического контроля в поля уже который год приходит безмолвная весна", - отметил он.

Борейко подчеркнул, что украинцы не должны безответственно уничтожать щурок, а объединяться с экологами и создавать эффективные структуры для защиты отечественной природы от пестицидной мафии.

Отметим, Борейко высказал мнение, что в Украине сложилась критическая ситуация с природоохранными мероприятиями в лесах и заповедниках.

Напомним, эколог сказал, что регулярные паводки – опасная тенденция, поскольку правительство ничего не предпринимает для запрета рубки лесов в Карпатах и ничего не будет предпринимать. В качестве примера он привел недавнее заявление нового министра экологии о том, что якобы причиной паводков является перемена климата.

новости Украины птица Владимир Борейко экологи
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