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Тарифный бунт: в Житомире протестующие штурмом взяли здание облсовета

15 января 2021, 14:21

Митингующие прорвались через охрану и прошли в президиум.

Протестующие прорвались в здание облсовета / suspilne.media

В пятницу, 15 января, в Украине продолжаются массовые акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов.

В Житомире люди в третий раз собрались на протест. Митинг начался на территории двух предприятий - Житомиргаз и Житомиргаз Сбыт, сообщает Суспильне.

К акции присоеднились около 300 человек. К протестующим выходила представительница предприятия Житомиргаз, которое отвечает за транспортировку и доставку газа, Юлия Петришина. По ее словам, все решения принимаются центром, а на местах их уже выполняют.

После этого протестующие двинулись к зданию Житомироблэнерго, к ним вышли представители предприятия.

В обед люди пришли к зданию областного совета, чтобы высказать свое несогласие с новыми тарифами.

/ suspilne.media

Около 13:00 протестующие штурмом взяли помещение областного совета и областной государственной администрации. Митингующие прорвались через охрану и прошли в президиум областного совета.

В центре Киева на Майдане Незалежности также прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требуют от власти инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение".

Митингующие жалуются, что некоторые тарифы выросли едва ли не вдвое, поэтому они требуют у чиновников отменить постановление № 1325, которое повышает стоимость электроэнергии для населения, сообщает РБК-Украина.

/ УНИАН

Также среди требований протестующих — отозвать законопроект №3613, который, по словам митингующих, предусматривает, что за долги за коммуналку можно будет забрать жилье, авто, наложить большие штрафы и запретить выезжать за границу.

Протесты против повышения тарифов проходят в Херсонской области. В селе Чернобаевка десятки людей вышли на протест против повышения тарифов на газ.

Протестующие перекрыли дорогу всеукраинского значения, которая соединяет Николаевскую и Херсонскую области, сообщает канал 112 Украина.

В Харькове и области также проходят акции протеста против роста тарифов, в том числе на доставку газа и электроэнергии, сообщает Объектив.

Акция проходит у здания Харьковской обладминистрации. Протестующие держат в руках листы с надписями "Умереть от голода или от холода?". Охрану порядка обеспечивают работники полиции.

/ objectiv.tv

Также протест продолжается в пгт Песочин Харьковского района, где несколько десятков жителей блокируют проезд по автотрассе. Люди ходят по пешеходному переходу, держа флаг Украины. Здесь также дежурят правоохранители.

/ objectiv.tv

В Лубнах Полтавской области также проходит акция протеста против высоких тарифов на газ. Эту информацию сообщил в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

/ Скриншот

По словам Мосийчука, граждане не довольны снижением тарифов, предложенным украинской властью. Полтавчане перекрыли трассу Киев-Харьков под Лубнами.

Кроме того, во Львове у здания областной администрации активисты протестуют против повышения тарифов, сообщает НТА.

/ Скриншот

Как говорится в сюжете канала 112 Украина, к акциям протеста присоединились жители Запорожья. Митингующие также поддержали требования по снижению коммунальных тарифов. Они перекрыли въезд в город.

Напомним, ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.

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