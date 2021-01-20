Тарифы на горячую воду и тепло: Кличко сделал важное заявление

Тарифы на воду и тепло в Украине / УНИАН

Тарифы на тепло и горячую воду в Украине поднимать не будут. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, местные и центральные власти договорилась, что в понедельник подпишут меморандум.

По словам Кличко, меморандум будет подписан между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ.

"Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышать не будут", — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Сегодня состоялось правительственное совещаний вместе с представителями местной власти и парламента.

На заседании, в частности, были премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и и.о. городского главы Харькова. В совещании также приняли участие представители НАК Нафтогаз Украины, Офиса президента Украины.

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