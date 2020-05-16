УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

За воду в Киеве придется платить больше: обнародованы новые тарифы

16 мая 2020, 16:34

Киевводоканал предложил в 2021 году установить новый тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева.

вода
В Киеве вырастут тарифы на воду / УНИАН

Тарифы на воду в Киеве вырастут в 2021 году. Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в столице Украины придется доплатить.

Как сообщили в пресс-службе Киевводоканала, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

Согласно этому постановлению, уточнили в ведомстве, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 13,440 грн (в т. Ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 9,552 грн (в т. Ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

ЗАО "АК Киевводоканал" предложил в 2021 году установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 14,74 грн (в т. Ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 12,61 грн (в т. Ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Читайте такжеВ Украине втихую взвинтили тарифы на электроэнергию почти на 50%Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль.

тарифы на воду Киевводоканал новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «За воду в Киеве придется платить больше: обнародованы новые тарифы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:34
За воду в Киеве придется платить больше: обнародованы новые тарифы
16:23
"Не отдадим свои территории": Разумков высказался о возвращении Крыма в Украину
15:50
В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса Видео
15:35
Скандал с Гиммлером из Бессмертного полка: в РФ нашли "украинский след"
15:10
Модный маникюр на короткие ногти: 7 идей дизайна ногтей на лето - фото Фото
15:00
"Не надо делать трагедию из смерти 200 человек": президент Федерации биатлона высказался о COVID-19
14:54
"Яд и чупирадло": Фарион ополчилась против детских йогрутов
14:26
На авто и пешком: как украинцам можно выехать в Польшу
13:57
Заморозки до лета: синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая
13:32
Скрытый симптом коронавируса у детей: уже скончался 3-летний мальчик
13:21
В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые Видео
12:57
Что будет с курсом доллара после карантина: в НБУ дали прогноз
12:33
Исцеление от коронавируса: ученые США заявили о прорыве в борьбе с COVID-19 Видео
12:20
Когда в Киеве откроют ТРЦ: Кличко назвал условия
12:10
В моду вернулись "сильные" футболки без рукавов из 1980-х: фото Фото
11:36
Испания, подвинься: коронавирус подтянул Россию к новому рекорду Видео
11:32
COVID-19 может проявиться новой болезнью через много лет – ученые
11:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 16 мая
10:53
Кабмин официально смягчил условия пребывания на улице Видео
10:52
Почему нет мира на Донбассе мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять