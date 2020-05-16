За воду в Киеве придется платить больше: обнародованы новые тарифы

В Киеве вырастут тарифы на воду / УНИАН

Тарифы на воду в Киеве вырастут в 2021 году. Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в столице Украины придется доплатить.

Как сообщили в пресс-службе Киевводоканала, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

Согласно этому постановлению, уточнили в ведомстве, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

13,440 грн (в т. Ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

9,552 грн (в т. Ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

ЗАО "АК Киевводоканал" предложил в 2021 году установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

14,74 грн (в т. Ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,61 грн (в т. Ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Читайте такжеВ Украине втихую взвинтили тарифы на электроэнергию почти на 50%Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль.