Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала

В Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала / скриншот из видео

В Киеве бездомная женщина стирала белье прямо на улице неподалеку от главного входа в Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщили на странице паблика Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

В ролике видно, как грязные мыльные потоки воды протекали прямо прохожим под ноги.

"Трэшак со столичного центрального вокзала. Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар. Люди терпеливо обходят эти потоки", ‒ говорится в описании видео.

В комментариях жители столицы отметили, что, вероятно, женщина психически больная. А некоторые жители Киева говорили, что эта женщина им знакома. Раньше она попрошайничала прямо на улице Институтской ‒ перед поворотом к Офису президента.

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Напомним, ранее в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище.

"Прибывшие на место происшествия по вызову правоохранители увидели жуткую картину: тело убитого было покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и различных размеров, часть головы отсутствовала. Рядом с телом находился окровавленный деревянный крест, которым вероятно, и разбили голову пострадавшему", - рассказали в полиции.