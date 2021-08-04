УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала

4 августа 2021, 10:26
Прослушать новость
Остановить

В комментариях жители столицы отметили, что, вероятно, женщина психически больная. А некоторые говорили, что она ранее попрошайничала прямо на Институтской.

Бомжиха
В Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала / скриншот из видео

В Киеве бездомная женщина стирала белье прямо на улице неподалеку от главного входа в Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщили на странице паблика Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

В ролике видно, как грязные мыльные потоки воды протекали прямо прохожим под ноги.

"Трэшак со столичного центрального вокзала. Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар. Люди терпеливо обходят эти потоки", ‒ говорится в описании видео.

В комментариях жители столицы отметили, что, вероятно, женщина психически больная. А некоторые жители Киева говорили, что эта женщина им знакома. Раньше она попрошайничала прямо на улице Институтской ‒ перед поворотом к Офису президента.

Реклама

Читайте также"Убивал тем, что было под рукой": в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище

Напомним, ранее в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище.

"Прибывшие на место происшествия по вызову правоохранители увидели жуткую картину: тело убитого было покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и различных размеров, часть головы отсутствовала. Рядом с телом находился окровавленный деревянный крест, которым вероятно, и разбили голову пострадавшему", - рассказали в полиции.

новости Киева бездомный железнодорожный вокзал
Сейчас вы просматриваете новость «Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Первые признаки беременности – когда и на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1 Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусамиКак пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударомЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом Невозможно купаться: курортный Бердянск терпит новое нашествиеНевозможно купаться: курортный Бердянск терпит новое нашествие

Последние новости

10:37

"Всех сдаете в обмен на свободу": Богдан предложил Чаусу защиту в суде

10:26

Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала Видео

10:21

Без шантажа и повышенных тонов: в МИД назвали масштабный сценарий встречи Зеленского и Байдена Видео

10:21

Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул

10:09

Налетит мощный ураган и град: в Украине объявлено штормовое предупреждение Видео

Реклама
10:03

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

09:28

Для украинцев пересчитают пенсии: кому положена надбавка в 800 гривен Видео

09:25

Зверски издевался и сбежал: в Запорожской области мужчина на скорости задавил свою жену Видео

09:18

Вспышка COVID-19 в сентябре-октябре и карантинные штрафы: в СНБО предупредили об опасности Дельты Видео

09:07

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

08:35

Жара, дожди и грозы: какой и где будет погода в Украине в начале августа Видео

07:45

Почему дело Чауса не приведет к глобальным последствиям мнение

07:25

Новое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматуме Видео

07:05

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

07:03

Астролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВД Видео

06:30

Дело Шишова может повторить судьбу Павла Шеремета мнение

06:02

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

05:28

Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

05:02

Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

04:45

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе Видео

Реклама
04:22

"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России Видео

03:50

Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых Видео

03:02

Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

02:16

"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

01:37

Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

00:51

Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов или материальные бонусы Видео

00:06

Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

03 августа, вторник
23:51

После аварии на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами Видео

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды Видео

22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

Реклама
19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять