"Тела изувечены": названы сроки идентификации погибших в катастрофе Ан-26

На месте катастрофы спасатели продолжают работу с телами погибших.
На идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель, заявил вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский.
Об этом он рассказал на заседании правительства, трансляция которого проходила на YouTube-канале КМУ.
По его словам, Ан-26 совершал плановый тренировочный полет. Это был четвертый вылет самолета в составе этого экипажа в день полетов.
"На борту находились 20 курсантов 2-го, 3-го и 4-го курсов Харьковского университета Воздушных сил. Примерно в 20.38 командиром экипажа было сообщено о падении оборотов левого двигателя. После этого с диспетчерского пункта поступила команда продолжить полет и заходить на посадку. В 20.44 командир корабля подтвердил готовность совершить посадку. В 20.45 произошло столкновение самолета с землей", - сказал Уруский.
Также он добавил, что сейчас на месте катастрофы спасатели продолжают работу с телами погибших.
"Тела находятся в крайне изувеченном состоянии, практически все они обгорели, и идентификацию ни одного тела на сегодняшний момент осуществить невозможно. Нужно будет делать экспертизы ДНК, что потребует от двух до трех недель. Только после этого можно говорить о захоронении погибших военнослужащих", - сказал Уруский.
Читайте такжеПоявилось видео последних секунд полета и момент крушения Ан-26 в Харьковской области
Он добавил, что по делу уже назначено более 50 различных экспертиз. При Министерстве обороны создана своя комиссия во главе с заместителем министра обороны.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
- Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.