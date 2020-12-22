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​Тело Кернеса доставили в собор для отпевания​: как будут хоронить мэра Харькова

22 декабря 2020, 23:38

23 декабря в Харькове объявлен траур.

Похороны Кернеса в Харькове / Труха

Тело умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Благовещенский собор. Именно здесь утром 23 декабря начнется отпевание.

Как сообщается Telegram-канал Труха, ​возле собора устанавливают большой экран для трансляции отпевания.

"Тело Геннадия Кернеса только что на катафалке привезли в Благовещенский собор. Завтра утром начнется отпевание", – сказано в сообщении.

Как рассказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, похороны Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря на почетной аллее центрального кладбища.

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Частично перекроют улицу Сумскую от Благовещенского собора до кладбища.

Прощание организуют в фойе Харьковского академического театра оперы и балета с 09:00 до 13:00.

Геннадий Кернес похороны - о чем ранее сообщал Главред:

новости Харькова Геннадий Кернес
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