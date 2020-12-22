​Тело Кернеса доставили в собор для отпевания​: как будут хоронить мэра Харькова

23 декабря в Харькове объявлен траур.
Тело умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Благовещенский собор. Именно здесь утром 23 декабря начнется отпевание.
Как сообщается Telegram-канал Труха, возле собора устанавливают большой экран для трансляции отпевания.
"Тело Геннадия Кернеса только что на катафалке привезли в Благовещенский собор. Завтра утром начнется отпевание", – сказано в сообщении.
Как рассказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, похороны Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря на почетной аллее центрального кладбища.
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Частично перекроют улицу Сумскую от Благовещенского собора до кладбища.
Прощание организуют в фойе Харьковского академического театра оперы и балета с 09:00 до 13:00.
Геннадий Кернес похороны - о чем ранее сообщал Главред:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у мэра отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что похороны Геннадия Кернеса состоятся либо в понедельник, 21 декабря, или во вторник, 22 декабря.
- В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
- По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.