Темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире - Ляшко

Вакцинация в Украине наращивает темпы / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине выше, чем в Европе и во всем мире.

Об этом он написал в Facebook в среду, 11 августа.

"Также хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами за мировые и европейские", - пишет Ляшко.

Отметим, за минувшие сутки в Украине сделали 167 673 антиковидных прививок. В течение предыдущей недели в Украине сделано 905 935 прививок.

По состоянию на сегодняшний день полную вакцинацию прошли 2 521 848 украинцев.

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Между тем, в августе планируется сделать более 6 миллионов прививок.

Напомним, в Национальной службе здоровья Украины заговорили о вознаграждении семейных врачей, которые сделают антиковидные прививки большему количеству пациентов.

Также ранее главный санврач Игорь Кузин заговорил о возможности привилегий для вакцинированных украинцев, однако добавил, что этот вопрос власти будут рассматривать в середине текущего месяца.