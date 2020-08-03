УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей

3 августа 2020, 19:36

В банке пояснили, можно ли называть теракт "постановочным".

В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали
В банке прояснили информацию о заложнице / УНИАН

Из-за сегодняшнего теракта в банке в столице в сети начали обсуждать личность заложницы преступника. Ведь на опубликованной фотографии Антона Геращенко за столом сидела блондинка. Потом, на видео захвата на том же месте появилась брюнетка - начальница отделения банка Наталья Чучулак, которую по информации МВД, и взяли в заложники.

Из-за наличия двух женщин пользователи Сети начали упрекать силовиков в "постановочном" теракте.

Сложившуюся ситуацию разъяснила глава Универсал-банка Ирина Староминская в после на Facebook. По ее словам, блондинкой на первом фото оказалась сотрудница банка, на которую себя поменяла начальница отделения.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она (Наталья Чучулак, - ред.) предложила ему воды и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она. 3 часа Наташа вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - сообщила Ирина Староминская.

Начальница отделения банка Наталья Чучулай - фото соцсети

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

теракт новости Киева банк блондинка брюнетка
Сейчас вы просматриваете новость «"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:01
Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем
19:52
Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду
19:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
19:36
"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей Видео
19:15
Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе Видео
19:09
"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова
18:55
Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ
18:28
Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум
18:20
"Много смертей": на Киевщине произошло жуткое ДТП, опубликованы фото
18:11
В СБУ сделали неожиданное заявление о сообщнике террориста Каримова Видео
18:07
"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото
17:55
Рак кожи: неожиданный симптом, который "живет" во рту
17:48
Поставки боевикам "Л/ДНР" оружия на Донбасс: в Минобороны сделали России предупреждение
17:34
Сценарист Castlevania покидает проект из-за домогательств
17:17
Захват банка в БЦ Леонардо: подробности, требования и счастливый конец Фото Видео
17:11
Эхинация: преимущества и побочные эффекты
17:07
Во Львове заявили о минировании трех судов: стали известны подробности
17:05
Был на учете в психдиспансере: в МВД рассказали о диагнозе террориста Каримова Видео
16:59
Жена Энди Картрайта общалась с его любовницей и угрожала ей
16:51
Операция с подменой журналистов: в полиции раскрыли детали захвата террориста в Киеве
16:42
В ВОЗ назвали реальное количество людей, которые переболели коронавирусом Видео
16:34
"Бомба в сумке": сотрудница банка из БЦ Леонардо рассказала, о чем говорила с террористом Видео
16:29
Захват заложника в Киеве: у Авакова рассказали, что грозит террористу Каримову Видео
16:03
Сериал Орвилл закрывают после 3 сезона
15:59
"Всплеск терроризма в Украине": политолог назвал вероятную причину
15:53
"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти Видео
15:45
Высокий холестерин: 3 опасных продукта, которых нужно избегать
15:44
Подозрительное авто и чемодан: в Киеве перекрыли улицы из-за минирования
15:25
"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов
15:25
Рассеянный склероз: симптомы и факторы риска смертельного заболевания
15:07
Террорист грозится взорвать БЦ Леонардо даже после своей смерти: готовится силовой сценарий Видео
14:58
"Убей Путина, объявляю Джихад": что писал киевский террорист Каримов в соцсетях
14:56
Киевского террориста захватили Видео
14:34
Киевский террорист выдвинул еще одно требование Видео
14:30
Болит шея: причины боли и домашние средства
14:22
В бизнес-центре Леонардо рассказали, что происходит в захваченном террористом отделении банка Видео
14:10
"Кукла-марионетка": генерал МВД заявил о сионистском перевороте и призвал Зеленского уйти в отставку
13:55
В полиции рассказали подробности о киевском террористе Видео
13:52
Стала известна официальная причина поездки кума Путина в Крым
13:50
"Угроза здоровью": Ревизор проверил гимназию Владимира Зеленского
13:43
Захват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию" Видео
13:25
Киевский террорист выдвинул требования Видео
13:24
Карантинный бунт: горсовет Луцка принял официальное решение Видео
13:19
Создательница Чудо-женщины покидает проект
13:03
Остановка работы транспорта: в Минздраве рассказали, как выехать из красной зоны
13:00
Высокое кровяное давление: семь признаков смертельного гипертонического криза
12:57
"Освободительная война": украинские националисты со стрельбой презентовали новую организацию Фото Видео
12:52
Стало известно состояние родителей расчлененного Энди Картрайта
12:52
В бизнес-центре Леонардо в Киеве захватили заложников Видео
12:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 августа: кто получит влиятельную "крышу" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять