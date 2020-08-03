"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей

В банке прояснили информацию о заложнице / УНИАН

Из-за сегодняшнего теракта в банке в столице в сети начали обсуждать личность заложницы преступника. Ведь на опубликованной фотографии Антона Геращенко за столом сидела блондинка. Потом, на видео захвата на том же месте появилась брюнетка - начальница отделения банка Наталья Чучулак, которую по информации МВД, и взяли в заложники.

Из-за наличия двух женщин пользователи Сети начали упрекать силовиков в "постановочном" теракте.

Сложившуюся ситуацию разъяснила глава Универсал-банка Ирина Староминская в после на Facebook. По ее словам, блондинкой на первом фото оказалась сотрудница банка, на которую себя поменяла начальница отделения.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она (Наталья Чучулак, - ред.) предложила ему воды и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она. 3 часа Наташа вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - сообщила Ирина Староминская.

Начальница отделения банка Наталья Чучулай - фото соцсети

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.