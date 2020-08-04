Киевскому террористу не смогли избрать меру пресечения - выяснилась причина

Киевскому терористу не смогли избрать мерупресечения / Скриншот

Террористу, который захватил заложницу в центре Киева, гражданину Узбекистана Сухробу Каримову не смогли избрать меру пресечения.

Защита обвиняемого попросила об отводе судьи. Заседание суда перенесено на 5 августа, сообщает Страна.

"Это связано с ходатайством защиты Каримова. Адвокат объясняет его тем, что обвиняемому непонятен текст подозрения", – пояснил заместитель начальника отдела прокуратуры Киева Александр Жила.

Также он добавил, что адвокат подал еще одно ходатайство, в котором требует перевести ряд процессуальных документов на русский язык, но суд его не удовлетворил.

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Жила уточнил, что обвинение требует для Каримова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Теракт в Киеве

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка. Около 15:00 злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.