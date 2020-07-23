Савченко прокомментировала слухи о своей связи с подельником луцкого террориста

Надежда Савченко / УНИАН

Бывшая нардеп Надежда Савченко (которую подозревали в планировании теракта с целью изменения государственного строя) опровергла информацию о каких-либо своих связях с подельником луцкого террориста Максима "Плохого" Кривоша.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Савченко потребовала от представителей СМИ опровержения информации и принесения публичных извинений за распространение информации по поводу того, что харьковский подельник террориста из Луцка Дмитрий Михайленко был частью круга ее друзей.

"Я за качественную и ответственную работу журналистов в Украине. Поэтому без суда жду извинений от всех СМИ, которые публиковали и разгоняли неверную непроверенную информацию касаемо меня и запугивали общество псевдотероризмом", ‒ заявила Савченко.Читайте такжеПохищение внука миллионера: всплыли новые детали биографии луцкого террориста

Напомним, ранее в Харькове полиция задержала подельника луцкого террориста Максима Кривоша ("Плохой") Дмитрия Михайленко. Правоохранители во время обыска у него обнаружили и изъяли большие запасы оружия и боеприпасы. Михайленко утверждает, что свой арсенал привез из зоны военного конфликта на Донбасе в 2014/2015 годах и хранил в целях самообороны.